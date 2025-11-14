Cerrar X
Cuentas bancarias de hijos de Hernán Bermúdez siguen congeladas

Pese a rechazar el recurso solicitado por Verónica y David, la jueza aceptó proceder con la petición de una tercera hija del presunto líder criminal

  • 14
  • Noviembre
    2025

Una jueza negó la suspensión definitiva solicitada por los hijos de Hernán "N", alias "Comandante H", que buscaban liberar los recursos congelados desde el pasado mes de julio.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, las cuentas bancarias de Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada permanecerán bloqueadas, debido a que su padre, el presuntó líder de la organización criminal "La Barredora", se encuentra vinculado por el delito de lavado de dinero.

A pesar de que la jueza titular del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco negó el recurso, admitió el solicitado por una tercera hija del supuesto líder criminal de nombre Fabiola, quien sigue sin recibir dinero.

Cabe destacar que el "Comandante H" permanece en el penal del Altiplano al ser acusado por delitos como asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.


