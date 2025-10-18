Dan prisión preventiva a implicado en homicidio de David Cohen

Un juez de control impuso prisión preventiva a Donovan “N”, hombre ligado al homicidio del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes 13 de octubre a las afueras de la Ciudad Judicial de la Ciudad de México.

En la audiencia celebrada este sábado, al implicado se le señalaron, de momento, delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

La defensa de Donovan “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo miércoles 22 de octubre cuando se determine si es o no vinculado a proceso por estos cargos.

Donovan “N” fue detenido en la alcaldía Iztapalapa durante un operativo donde le fueron asegurados droga y un arma de fuego.

El abogado David Cohen Sacal fue asesinado la tarde del lunes 13 de octubre de 2025 afuera de las instalaciones de la Ciudad Judicial, ubicadas en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Testigos de los hechos indicaron que el litigante caminaba por la zona cuando un sujeto sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Un agente de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por el lugar se percató del ataque y repelió la agresión, hiriendo al probable responsable, quien fue trasladado bajo custodia policial a un hospital.

Cohen Sacal fue llevado de emergencia a un nosocomio de la Ciudad de México, donde lamentablemente falleció en los primeros minutos del martes 14 de octubre.

Cabe señalar que Héctor “N”, el primer detenido por este homicidio, fue previamente vinculado a proceso por un juez de control y actualmente permanece recluido en el Reclusorio Oriente de la capital. La detención y posterior situación jurídica de Donovan "N" se suman a las investigaciones que buscan esclarecer el móvil y la autoría total de este asesinato que ha conmocionado al gremio legal.

Comentarios