Dan 12 años de cárcel a traficantes de migrantes en Coahuila

Tres hombres fueron condenados a 12 años de prisión por transportar a 98 migrantes en situación irregular en un autobús interceptado en Saltillo, Coahuila

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Tres hombres fueron sentenciados a 12 años de prisión por transportar a 98 migrantes que no contaban con documentación para acreditar su estancia legal en México, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los sentenciados fueron identificados como Ramón “N”, Luis “N” y Erick “N”, quienes fueron detenidos mientras trasladaban a los extranjeros en un autobús en el municipio de Saltillo, Coahuila.

La investigación comenzó tras la recepción de un Informe Policial Homologado (IPH) elaborado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes realizaron la detención en el ejido Tanque Escondido, ubicado en Saltillo.

Durante la revisión, las autoridades detectaron que los pasajeros extranjeros no contaban con documentos que acreditaran su estancia regular en territorio nacional.

A partir de las pruebas recabadas durante la investigación, el Ministerio Público Federal presentó el caso ante un juez.

Juez dicta sentencia y multa económica

Durante la audiencia de juicio oral, la FGR presentó los elementos probatorios que permitieron acreditar la responsabilidad de los tres acusados.

Tras analizar el expediente, el juez de control dictó sentencia condenatoria de 12 años de prisión para cada uno de los implicados.

Además de la pena privativa de la libertad, los sentenciados deberán pagar una multa equivalente a 7,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $879 mil 825 pesos, conforme a lo solicitado por la representación federal.

Migrantes buscaban llegar a Estados Unidos

De acuerdo con la investigación, ninguno de los 15 pasajeros contaba con documentación migratoria válida.

Durante las diligencias, los extranjeros señalaron que habían pagado para ser trasladados hacia Estados Unidos, situación que fortaleció la acusación por tráfico de personas.