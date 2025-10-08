Deja 'Priscilla' inundaciones y daños en varios estados

El huracán Priscilla, de categoría 1, continúa su desplazamiento por el Pacífico mexicano, dejando lluvias intensas y afectaciones menores en Baja California Sur, Jalisco y Nayarit.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se localizaba la mañana de este miércoles a 310 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 130 km/h y rachas de hasta 150 km/h, avanzando al noroeste a 13 km/h.

Daños y suspensiones en Baja California Sur

En Baja California Sur, los efectos del huracán provocaron encharcamientos viales, aumento en el caudal de arroyos y cortes temporales al transporte público en La Paz y Los Cabos.

También se registraron vehículos atascados, caída de ramas y afectaciones menores en líneas eléctricas.

El gobierno estatal suspendió clases en todos los niveles este martes y miércoles, además de cerrar playas, oficinas municipales y centros deportivos, además se restringió la venta de alimentos en puestos semifijos para evitar riesgos sanitarios.

Los aeropuertos de La Paz y San José del Cabo operan con normalidad, aunque cuatro vuelos fueron cancelados hacia Mazatlán y Los Mochis, cabe mencionar que se habilitaron 22 refugios temporales, con 329 personas resguardadas actualmente en Los Cabos.

Lluvias y afectaciones menores en Jalisco y Nayarit

En Jalisco, "Priscilla" provocó inundaciones en 16 locales comerciales en Puerto Vallarta y el volcamiento de dos embarcaciones menores, sin heridos, además se reportaron daños en un local del malecón y afectaciones en restaurantes y ramadas de playa.

En un campo tortuguero, se perdió parte de la infraestructura.

Mientras tanto, en Nayarit, los municipios de Bahía de Banderas, San Blas y Santiago Ixcuintla registraron ingreso de agua de mar en calles, alcanzando niveles de hasta 60 centímetros.

Operativos y planes de emergencia activos

Por su parte, la CNPC mantiene desplegados más de 2,500 elementos, 330 vehículos y 189 unidades de maquinaria pesada para tareas preventivas y de apoyo a la población, principalmente en Baja California Sur.

Cabe señalar que los Planes DN-III-E, Guardia Nacional y Marina permanecen activos en labores de seguridad y auxilio.

Por otra parte, se ordenó el cierre preventivo de puertos para embarcaciones mayores en Cabo San Lucas y para menores en La Paz, Los Barriles, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena.

