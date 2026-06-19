Colisión de trenes deja heridos al norte de Londres

Dos trenes chocaron al norte de Londres; servicios de emergencia atendieron a heridos mientras se evalúa el alcance del accidente

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Dos trenes colisionaron la tarde del viernes al norte de Londres, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia y dejó a varios pasajeros heridos, según reportes preliminares y testimonios difundidos en redes sociales.

El incidente ocurrió en líneas ferroviarias que conectan la estación St. Pancras, en el centro de la capital británica, con comunidades del centro de Inglaterra, en una zona al sur de Bedfordshire.

Despliegue de emergencia

Equipos de Bedfordshire Fire and Rescue acudieron al lugar tras recibir el reporte del accidente alrededor de las 18:45 horas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número oficial de víctimas ni la gravedad de las lesiones.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraban a pasajeros con vendajes en la cabeza y a los trenes con daños visibles, aún sobre las vías.

Testimonios describen escenas de caos

Uno de los pasajeros, identificado como Peter Knapp, relató a la BBC la magnitud del impacto vivido dentro de uno de los vagones.

“Sentí como si hubiera estado en una explosión de bomba”, afirmó.

El testigo describió haber visto personas con el rostro ensangrentado, posibles fracturas en extremidades y presencia de humo en el interior tras la colisión.

Asimismo, señaló que en el sitio se desplegaron ambulancias, unidades de bomberos y elementos policiales para atender la emergencia.

De acuerdo con el diario The Times of London, personal del hospital de Bedford fue alertado ante la posibilidad de recibir hasta 50 personas lesionadas.

Las autoridades continúan evaluando la situación y se espera que en las próximas horas se informe sobre el número de afectados y las causas del accidente.