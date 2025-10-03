Cerrar X
Nacional

Delgado pide incremento de $50,000 millones para becas

Durante su comparecencia, el titular de la dependencia aseguró que se necesita un aumento de presupuesto para transformar el nivel medio superior

  • 03
  • Octubre
    2025

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, pidió incrementar más de 50 mil millones de pesos el presupuesto para becas.

Frente a las diputadas y diputados de la Comisión de Educación, el titular de la dependencia recalcó que este aumento será destinado para superar los más de 20 millones de becarios en México.

El programa de “La Escuela es Nuestra” tiene un presupuesto de 25 mil millones de pesos, se va a llegar a 76 mil escuelas.

Afirmó que las universidades ya no pueden sostenerse en modelos rígidos, ni en planes de estudio inmutables, por lo que la educación superior debe sufrir una gran transformación, debido a los cambios sociales, tecnológicos y culturales que se exige en el futuro.

Respecto a las becas educativas, afirmó que hoy es el programa social más grande, con el mayor número de beneficiarios, con más de 13 millones de becarios. 

Tan solo en educación media superior, se tienen más de 4 millones 200 mil estudiantes.

“En una época donde cada vez más decisiones se toman por medio de algoritmos, nuestras universidades no deben conformarse solo con la transmisión de conocimientos técnicos, sino refrendarse como espacios para cultivar el pensamiento crítico, el diálogo y la conciencia ética” puntualizó.

A través de redes sociales, el secretario detalló los alcances de la dependencia durante su gestión.


