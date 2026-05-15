Descarta Presidencia salida de Mario Delgado de la SEP

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este viernes cualquier posibilidad de que Mario Delgado deje la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de versiones que lo vinculaban con el proceso electoral de 2027 y rumores sobre posibles cambios dentro del gabinete federal.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que el exdirigente nacional de Morena continuará al frente de la dependencia y respaldó públicamente su desempeño.

“No. De hecho, ahorita vamos con él a una reunión”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre una eventual salida del funcionario.

Sheinbaum respalda trabajo de Delgado

Destacó los avances alcanzados en distintos niveles educativos durante la gestión de Mario Delgado y afirmó que actualmente se impulsa una estrategia de fortalecimiento en educación básica, media superior y superior.

“Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP”, sostuvo.

Resaltó especialmente el trabajo coordinado con maestras y maestros del país, así como la expansión de espacios educativos en preparatorias y universidades públicas.

“Se está trabajando en educación básica y todo el trabajo que se hace con los maestros y las maestras, y un gran trabajo en educación media superior y superior”, afirmó.

Más preparatorias y universidades

La titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que uno de los objetivos centrales del actual gobierno es ampliar la cobertura educativa en el nivel medio superior mediante la consolidación del bachillerato nacional.

“Estamos ampliando la oferta, es decir, más preparatorias en el país”, indicó.

También destacó la expansión de instituciones públicas de educación superior, entre ellas la Universidad Nacional Rosario Castellanos, proyecto impulsado originalmente durante su administración en la Ciudad de México.

Sheinbaum señaló que la meta del gobierno federal contempla la apertura de 333 mil nuevos lugares para estudiantes en universidades públicas.

Además, reconoció el trabajo de Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, dentro de los proyectos educativos que actualmente desarrolla la SEP.

La polémica por el calendario escolar

Las declaraciones de la presidenta ocurrieron días después de la controversia generada por la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 debido a las altas temperaturas y a la realización del Mundial de Futbol 2026.

El anuncio inicial provocó críticas por parte de sectores políticos y organizaciones civiles que consideraron que la medida podría afectar el derecho a la educación.

Ante ello, Sheinbaum recordó que la propuesta había sido dialogada previamente con docentes, madres y padres de familia, así como con autoridades educativas estatales.

No obstante, aclaró que posteriormente se decidió mantener el calendario original tras nuevas consultas y evaluaciones.

Fue así que la SEP confirmó que el ciclo escolar concluirá el 15 de julio, como estaba establecido originalmente.

Finalmente, reiteró su respaldo al titular de la SEP y aseguró que continuará al frente de los proyectos educativos impulsados por la administración federal.

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