Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T145105_210_b05989aca0
Nacional

Denuncian entrega de 151 cuerpos a universidades de Jalisco

Integrantes afirmaron que diversas omisiones vulneraron los derechos de las víctimas y sus familias para perpetuar la impunidad

  • 09
  • Octubre
    2025

El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco A.C. denunciaron que las autoridades forenses y ministeriales omitieron procesos legales para entregar al menos 151 cuerpos de diferentes universidades enrte los año 2015 y 2018.

A través de un comunicado, los activistas pusieron en duda la actuación institucional frente a la crisis forense que enfrenta el estado.

“Con rabia, dolor e indignación, denunciamos la entrega arbitraria y violatoria de derechos humanos de al menos 151 cuerpos a diferentes universidades entre los años 2015 y 2018″, explicó la agrupación.

La denuncia sobre la entrega irregular de 151 cuerpos no identificados a universidades de Jalisco ha generado preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de las personas fallecidas.

Esta diferencia se atribuye a que algunos cuerpos sí fueron identificados y entregados, mientras que otros permanecen sin ser revelados.

Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco A.C. subrayó que lo más alarmante de esta situación es que varios de los cuerpos donados no fueron identificados ni restituidos a sus familias, lo que representa un incumplimiento grave de las obligaciones legales y éticas de las autoridades responsables.

En su comunicado, enfatizó que la entrega irregular de cuerpos constituye una grave violación a los derechos humanos.

Señalaron que existen lineamientos federales y obligaciones internacionales, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Artículo 346 de la Ley General de Salud.

Además, el trato que reciben los cuerpos bajo resguardo estatal refleja el compromiso social con la justicia y los derechos humanos, y constituye una medida fundamental del respeto a la memoria de las personas desaparecidas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ae0dd784_3f06_46f6_a1c1_b6273fa09c3d_8dd6524f94
Refuerzas acciones de capacitación sobre política migratoria
AP_25269862791722_13dcef7e71
Garduño se disculpa por incendio que dejó 40 migrantes muertos
EH_CONTEXTO_1_f868576354
Supervisa Derechos Humanos los cinco CEDES de Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_48_18_PM_9a36f6142c
Llama secretario de Educación a fortalecer la convivencia
Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_27_40_PM_0462eb8451
Presentarán este sábado en Monterrey fundación de Tenochtitlán
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T153309_350_67be88b10e
Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura hostil
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
publicidad
×