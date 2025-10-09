Denuncian entrega de 151 cuerpos a universidades de Jalisco

El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco A.C. denunciaron que las autoridades forenses y ministeriales omitieron procesos legales para entregar al menos 151 cuerpos de diferentes universidades enrte los año 2015 y 2018.

A través de un comunicado, los activistas pusieron en duda la actuación institucional frente a la crisis forense que enfrenta el estado.

“Con rabia, dolor e indignación, denunciamos la entrega arbitraria y violatoria de derechos humanos de al menos 151 cuerpos a diferentes universidades entre los años 2015 y 2018″, explicó la agrupación.

La denuncia sobre la entrega irregular de 151 cuerpos no identificados a universidades de Jalisco ha generado preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de las personas fallecidas.

Esta diferencia se atribuye a que algunos cuerpos sí fueron identificados y entregados, mientras que otros permanecen sin ser revelados.

Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco A.C. subrayó que lo más alarmante de esta situación es que varios de los cuerpos donados no fueron identificados ni restituidos a sus familias, lo que representa un incumplimiento grave de las obligaciones legales y éticas de las autoridades responsables.

En su comunicado, enfatizó que la entrega irregular de cuerpos constituye una grave violación a los derechos humanos.

Señalaron que existen lineamientos federales y obligaciones internacionales, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Artículo 346 de la Ley General de Salud.

Además, el trato que reciben los cuerpos bajo resguardo estatal refleja el compromiso social con la justicia y los derechos humanos, y constituye una medida fundamental del respeto a la memoria de las personas desaparecidas.

Comentarios