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Internacional

Gana 'Occidente' en Armenia; denuncian injerencia rusa

Los observadores electorales afirmaron que el período previo a la votación estuvo marcado por los esfuerzos de Rusia para influir en el resultado

  • 08
  • Junio
    2026

El partido gobernante Contrato Civil de Armenia ganó unas elecciones consideradas una prueba de su gestión del acuerdo de paz con Azerbaiyán y de su creciente acercamiento a Occidente, a pesar de lo que los observadores electorales internacionales calificaron de flagrante injerencia y presión por parte de Rusia.

El partido del primer ministro Nikol Pashinyan obtuvo el 49.8% de los votos una vez escrutados todos los colegios electorales en las elecciones del domingo, lo suficiente para asegurar la mayoría parlamentaria según el sistema electoral de Armenia, informó el lunes la Comisión Electoral Central (CEC).

Los resultados, basados en una fuerte participación de casi el 59%, también mostraron un resultado mejor de lo esperado para los dos principales grupos de oposición prorrusos, que obtuvieron un 31% de los votos en conjunto y están a punto de entrar en el parlamento.

Los observadores electorales internacionales afirmaron que el período previo a la votación estuvo marcado por los esfuerzos de Rusia, su tradicional aliado, para influir en el resultado.

"Rusia ejerció una presión sin precedentes, utilizando amenazas públicas y medidas comerciales, intentando alterar sustancialmente los resultados de las elecciones", declaró Edita Estrella, de la misión de observación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

"Como miembros del Parlamento Europeo, condenamos enérgicamente esta flagrante injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano".

Rusia acusó a Occidente de interferir en la votación y se unió a la oposición armenia para denunciar irregularidades electorales.

"Existe claramente una amplia demanda dentro de la sociedad armenia para el desarrollo constante de las relaciones ruso-armenias", dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova.

La votación del domingo fue la primera elección parlamentaria de Armenia desde la guerra de 2023 en la que Azerbaiyán retomó Nagorno-Karabaj, un territorio separatista con una población de etnia armenia.

La victoria de Pashinyan impulsará sus esfuerzos por diversificar las alianzas y los socios comerciales de Armenia, alejándose de Rusia y acercándose más a los países occidentales. Para lograrlo, es fundamental alcanzar un acuerdo de paz con Azerbaiyán y normalizar las relaciones con Turquía, su aliado.


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