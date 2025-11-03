Cerrar X
Nacional

Desaparece exalcalde de Zinapécuaro tras asesinato de Manzo

Autoridades estatales solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar al exservidor público quien desapareció horas después del asesinato de Carlos Manzo

  • 03
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió la ficha de búsqueda para localizar al exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Pérez, quien desapareció este fin de semana.

De acuerdo con la ficha, el exservidor público fue visto por última vez el día dos de noviembre en Tierras Coloradas del municipio de Hidalgo, alrededor de las 02:00 horas. 

Se menciona que vestía una camisa a cuadros de color azul, un chaleco gris con un sombrero de color beige.

A través de redes sociales, la Fiscalía Estatal solicitó el apoyo de la ciudadanía para la pronta localización del expresidente municipal de 41 años.

Su desaparición se reporta horas después de que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado durante un evento público durante el encendido de velas realizado el pasado primero de noviembre.

Este hecho provocó que decenas de manifestantes acudieron al Palacio de Gobierno de Michoacán para exigir la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por lo que elementos de la Guardia NAcional los sometieron para reprimir la protesta. 


