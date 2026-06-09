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Nuevo León

Desaparece adolescente en la colonia Mirasur de Escobedo

Las autoridades emitieron un boletín de búsqueda y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier dato que permita localizar a la joven.

  • 09
  • Junio
    2026

Autoridades y familiares mantienen activa la búsqueda de una adolescente de 16 años, identificada como Zuleyma Gabrielle Zaragoza Novoa, quien permanece desaparecida desde el pasado 8 de junio de 2026 en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con la información difundida por la Policía de Escobedo (PROXPOL), la menor fue vista por última vez en la colonia Mirasur y desde entonces se desconoce su ubicación.

Emiten boletín para localizar a adolescente desaparecida

Tras el reporte de desaparición, las autoridades emitieron un boletín de búsqueda y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier dato que permita localizar a la joven.

Al momento de su desaparición, Zuleyma vestía short de mezclilla color azul, blusa negra y tenis tipo Converse color blanco.

Difunden características físicas de Zuleyma Gabrielle

Como señas particulares, la adolescente mide aproximadamente 1.63 metros de estatura, es de complexión delgada, tez aperlada, cabello negro a la altura de los hombros, labios delgados y nariz ancha.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para compartir cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

Quienes cuenten con datos sobre su ubicación pueden comunicarse al teléfono 81 34 28 84 00.


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