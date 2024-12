Desconoce Claudia que cárteles recluten a estudiantes de química

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este lunes que el gobierno mexicano no tiene información sobre el reclutamiento de estudiantes de química por parte de los cárteles para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, tal como lo señaló una reciente investigación publicada en The New York Times.

Dicho reportaje asegura que el Cártel de Sinaloa estaría reclutando estudiantes de la carrera de química para trabajar en sus laboratorios de fentanilo, con el objetivo de producir lotes de mayor pureza de este opioide.

Según el artículo, los miembros del cártel buscan a personas con conocimientos especializados para aumentar la calidad de sus productos.

Ante estas declaraciones, Sheinbaum aseguró que no tiene información sobre este tipo de actividades y subrayó que el Gobierno de México desconoce hasta ahora casos de estudiantes involucrados en la producción de fentanilo en Estados Unidos.

"No tengo información sobre esto", declaró la presidenta

Además, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los jóvenes, pidiéndoles que se alejen de los grupos criminales.

En cuanto a la crisis del fentanilo, la mandataria recordó que este problema está vinculado a la industria farmacéutica, específicamente con la promoción y el consumo de opioides en Estados Unidos.

Explicó que el uso excesivo de medicamentos opioides, inicialmente recetados para el dolor, dio inicio a una crisis de adicción que ha culminado en el abuso de fentanilo, una droga mucho más potente y adictiva que la heroína.

"...La crisis de los opioides, del consumo de opioides en Estados Unidos, es producto de las farmacéuticas, hay documentos, está reconocido por asociaciones de como algunos medicamentos para el dolor te utilizaban ya opioides químicos o que tienen una composición química similar a los opioides"

Sheinbaum también hizo un llamado a los jóvenes para que eviten las drogas sintéticas, advirtiendo sobre los peligros de su consumo, que pueden llevar a la muerte debido a su alta capacidad de adicción.

"A las y los jóvenes que no se acerquen a las drogas y menos a estas drogas sintéticas que tienen un poder de adicción enorme y que acaban en muerte"

Comentarios