Desestiman demanda de ‘El Chapo’ por condiciones 'inhumanas'

En una carta enviada en abril pasado, escrita a mano, aseguró encontrarse “en el límite” y solicitó recibir un trato que considere justo.

Un tribunal federal de Colorado desestimó la demanda presentada por Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, mediante la cual buscaba impugnar las condiciones de confinamiento que enfrenta en la prisión ADX Florence, considerada una de las cárceles de mayor seguridad en EUA.

La resolución mantiene sin cambios la situación del exlíder del Cártel de Sinaloa, quien cumple una sentencia de cadena perpetua tras haber sido declarado culpable de diversos delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero.

¿Qué reclamaba ‘El Chapo’ en su demanda?

La acción legal argumentaba presuntas violaciones a sus derechos civiles derivadas de las condiciones de reclusión dentro del penal federal. Guzmán Loera ha sostenido durante años que el aislamiento y las restricciones a las que está sometido representan un trato inhumano.

En distintas comunicaciones enviadas al juez Brian Cogan, responsable de dictar su sentencia en 2019, el narcotraficante ha señalado que las condiciones de encarcelamiento son “crueles” y equivalen a tortura.

En una carta enviada en abril pasado, escrita a mano, aseguró encontrarse “en el límite” y solicitó recibir un trato que considere justo dentro del sistema penitenciario estadounidense.

ADX Florence, una de las prisiones más seguras de EUA

El centro penitenciario donde permanece recluido es conocido como el “Alcatraz de las Rocosas” debido a sus estrictas medidas de seguridad. La instalación alberga a algunos de los reclusos considerados de mayor riesgo dentro del sistema federal estadounidense.

Guzmán Loera también sostuvo que las condiciones de internamiento vulneran principios fundamentales de la legislación de EUA y pidió que se respeten sus derechos constitucionales y humanos.