Internacional

Desestiman cargos contra Luigi Mangione por terrorismo

El joven de 27 años es acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare en 2024, por lo que un tribunal federal solicitó la pena de muerte

  • 16
  • Septiembre
    2025

El juez de Nueva York responsable del caso estatal contra Luigi Mangione, desestimó los cargos relacionados con terrorismo.

“He revisado las pruebas y las mociones (de ambas partes). En lo relativo a los cargos 1 y 2, asesinato como un acto de terrorismo, las pruebas presentadas por el gran jurado fueron legalmente insuficientes”, indicó el juez Gregory Carro.

Durante la audiencia, el juzgador mencionó que para los nueve cargos restantes si existen pruebas suficientes en contra del joven.

En diciembre del 2024, Mangione fue acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, por lo que los cargos se relacionan con homicidio en segundo grado y ocho por posesión de armas.

Además, el joven de 27 años enfrenta un juicio federal donde fue solicitado la pena de muerte en su contra, así como otro proceso judicial en Pensilvania.

La defensa de Mangione, onformada por el mediático matrimonio de Karen y Marc Agnifilo, solicitó que se desestimarán todos los cargos en su juicio estatal, debido a que ambos procesos.

Según los abogados, se suponen una doble exposición o incriminación penal, un principio legal que prohíbe a una persona ser juzgada dos veces por el mismo delito.

Desde su detención el pasado 19 de diciembre, tras una huida de varios días, Mangione ha atraído la atención de una parte de la población estadounidense que pide su liberación y denuncia el "defectuoso" sistema de las aseguradoras médicas del país.


