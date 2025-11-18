Deslinda Gobierno a Morena de grupos violentos en manifestación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que los grupos que generaron disturbios y agredieron a policías capitalinos durante la marcha de la Generación Z, realizada el sábado pasado, formen parte de Morena o del movimiento de la Cuarta Transformación.

En su conferencia matutina de este martes 18 de noviembre, Sheinbaum aseguró que quienes protagonizaron los actos violentos “ni siquiera eran jóvenes” y afirmó que el movimiento que encabeza, al igual que el construido con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, siempre ha sido pacífico.

“No pertenecen a nuestro movimiento”

Sheinbaum subrayó que los llamados “grupos de golpeadores” no tienen relación con la 4T, y defendió la trayectoria histórica de movilizaciones pacíficas del movimiento.

“Nosotros nunca fuimos a golpear a una policía, nunca fue la manera en que nos movilizamos. Con resistencia pacífica defendimos el petróleo, nunca con violencia”, afirmó al recordar su participación en movimientos como las “Adelitas del Petróleo”.

Llamó a las juventudes a ejercer su derecho a manifestarse, pero sin caer en acciones que la sociedad rechaza. “Quien genera esa violencia, el pueblo lo rechaza”, enfatizó.

Exige pruebas en acusaciones por tentativa de homicidio

Tras conocerse que la Fiscalía capitalina acusa a los detenidos de la marcha por tentativa de homicidio, la presidenta pidió que cualquier señalamiento esté sustentado en evidencia.

“La Fiscalía de la Ciudad de México está llevando los casos y tiene que haber pruebas de las acusaciones que están haciendo”, advirtió. Señaló que el Ministerio Público deberá demostrar que las personas detenidas realmente participaron en actividades ilícitas.

Descarta incidentes durante el desfile del 20 de noviembre

En torno a la convocatoria a nuevas movilizaciones, Sheinbaum descartó que haya indicios de protestas durante el desfile del 20 de noviembre, uno de los eventos más concurridos del año.

“No creemos que haya nada. Viene muchísima gente; los desfiles son observados por cientos de miles de personas, entonces hay que respetarlos”, sostuvo.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró su llamado a la protesta pacífica y a evitar cualquier acción que altere el orden o ponga en riesgo a la ciudadanía.

