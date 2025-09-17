Deslinda Sheinbaum a AMLO del caso de huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la obligación de investigar a fondo la red de contrabando de combustible detectada en marzo de este año en Tampico, donde la propia Marina detectó irregularidades y presentó la denuncia.

Sheinbaum explicó que fue a partir de la llegada de un buque con hidrocarburo ilícito cuando se destapó el caso.

“En ese momento la Marina levantó la denuncia porque ya estaba ocurriendo”, relató.

FGR debe investigar a todos los involucrados

La mandataria recalcó que las pesquisas deben alcanzar a todas las personas y empresas implicadas, sin importar si hay elementos de las Fuerzas Armadas entre los señalados.

“Cuando se encuentra que algún miembro del gobierno o de las Fuerzas Armadas es parte de una ilegalidad, fortalece a las instituciones llegar al fondo”, dijo.

Respaldo a la Marina y al Ejército

Al referirse al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, Sheinbaum lo calificó como un hombre “íntegro y valiente”, al igual que al general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

“Ambos son patriotas, así son las Fuerzas Armadas de México”, enfatizó.

Sheinbaum deslinda a AMLO y su familia

La titular del Poder Ejecutivo federal también rechazó los intentos de vincular al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos con el caso de huachicol fiscal.

“Esto sucedió en marzo, ¿qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el presidente López Obrador es un hombre íntegro y eso lo sabe el pueblo de México. Toda esta crítica se cae por su propio peso”, sostuvo.

Finalmente, recalcó que su gobierno no permitirá impunidad en casos de corrupción o contrabando de combustible.

“En el momento en que se conoce, no hay impunidad. Ahora estamos revisando cuántas detenciones hubo de huachicol fiscal en el sexenio pasado: muchísimas. Este contrabando lo encontramos en marzo y de ahí vienen las investigaciones”, concluyó.