Cerrar X
hacienda_tesoro_eua_f4cb94c0df
Nacional

Desmantela México red financiera criminal con Estados Unidos

La UIF y autoridades de EUA bloquearon a 10 personas y 9 empresas implicadas en una red transnacional de lavado de dinero que operaba con estructuras

  • 20
  • Noviembre
    2025

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bloqueó a 19 objetivos principales, entre ellos diez personas y nueve empresas, presuntamente involucradas en operaciones financieras vinculadas con actividades criminales.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que estas designaciones generan restricciones inmediatas en el sistema financiero estadounidense y serán la base para acciones adicionales en México.

Empresas fachada, bienes inmuebles y dispersión global de recursos

La UIF detalló que, con la información remitida por Estados Unidos, se identificó una organización que opera mediante estructuras financieras complejas, diseñadas para dificultar la trazabilidad del dinero ilícito.

Entre los mecanismos detectados destacan:

  • Creación de sociedades para simular operaciones comerciales
  • Adquisición de bienes inmuebles mediante prestanombres
  • Manejo de activos a través de plataformas digitales
  • Dispersión internacional de recursos para ocultar su origen

Las autoridades también observaron triangulación de fondos y flujos irregulares tanto en México como en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido.

Hacienda denunciará por ORPI y delitos fiscales

Las personas y empresas designadas serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

Además, la Procuraduría Fiscal de la Federación intervendrá por probables delitos fiscales y el uso de empresas fachada.

La UIF añadió que existen transferencias internacionales y operaciones patrimoniales que apuntan a un esquema transnacional para mover y administrar activos ilícitos.

Por otra parte, la dependencia subrayó que esta acción forma parte de un esfuerzo conjunto permanente con el Departamento del Tesoro para desmantelar redes financieras criminales, proteger el sistema financiero y prevenir el lavado de dinero.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T145828_316_294ad6fcba
Cuentas bancarias de hijos de Hernán Bermúdez siguen congeladas
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
fernando_banamex_30849f54a7
'Es una buena noticia': Presidencia celebra compra de Banamex
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_banxico_ad9cd77423
Prevén que tasa de interés en México cierre el año en 7%
finanzas_empleo_7eb6b3d4a4
Se agudiza creación de empleo en Estados Unidos
finanzas_aduana_colombia_e58485d049
Se ubica aduana Colombia como una de las de mayor flujo comercial
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
publicidad
×