Desmantela México red financiera criminal con Estados Unidos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bloqueó a 19 objetivos principales, entre ellos diez personas y nueve empresas, presuntamente involucradas en operaciones financieras vinculadas con actividades criminales.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que estas designaciones generan restricciones inmediatas en el sistema financiero estadounidense y serán la base para acciones adicionales en México.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Tesoro coordinan acciones contra una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico.https://t.co/JpfXtAWfrX#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/fTRyqsz3H6 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 19, 2025

Empresas fachada, bienes inmuebles y dispersión global de recursos

La UIF detalló que, con la información remitida por Estados Unidos, se identificó una organización que opera mediante estructuras financieras complejas, diseñadas para dificultar la trazabilidad del dinero ilícito.

Entre los mecanismos detectados destacan:

Creación de sociedades para simular operaciones comerciales

Adquisición de bienes inmuebles mediante prestanombres

Manejo de activos a través de plataformas digitales

Dispersión internacional de recursos para ocultar su origen

Las autoridades también observaron triangulación de fondos y flujos irregulares tanto en México como en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido.

Hacienda denunciará por ORPI y delitos fiscales

Las personas y empresas designadas serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

Además, la Procuraduría Fiscal de la Federación intervendrá por probables delitos fiscales y el uso de empresas fachada.

La UIF añadió que existen transferencias internacionales y operaciones patrimoniales que apuntan a un esquema transnacional para mover y administrar activos ilícitos.

Por otra parte, la dependencia subrayó que esta acción forma parte de un esfuerzo conjunto permanente con el Departamento del Tesoro para desmantelar redes financieras criminales, proteger el sistema financiero y prevenir el lavado de dinero.

