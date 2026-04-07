Operativo en Saltillo desmantela puntos de venta de narcóticos

A través de un reporte anónimo sobre la venta de narcóticos en la colonia Las Calendarias, la Fiscalía General del Estado de Coahuila llevó a cabo un cateo autorizado por un juez de control. Durante la operación, se aseguraron 2 kilos 800 gramos de una sustancia sólida con características de metanfetamina (cristal).

El cateo fue ejecutado por el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, con el respaldo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Grupo de Reacción Sureste, quienes realizaron la investigación en campo. No se registraron detenidos en esta primera acción, y la vivienda ha sido asegurada para la Fiscalía General del Estado. Se notificará a la Fiscalía General de la República para continuar con las diligencias.

En un segundo cateo en la colonia Zaragoza, resultado de las líneas de investigación y análisis de inteligencia, se detuvo a cuatro hombres mayores de edad. En este domicilio se aseguraron aproximadamente 40 gramos de cristal, 10 gramos de cocaína, una báscula gramera, una terminal de Mercado Pago y cerveza en diversas presentaciones.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades federales, donde se definirá su situación legal durante las próximas horas.

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