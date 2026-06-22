García Harfuch destacó que el decomiso representa el segundo de mayor magnitud del que se tiene registro histórico en el país.

Inicio / Nacional / Desmantelan bodega con 24 mil litros de metanfetamina en Sinaloa

Un operativo de fuerzas federales y del Ejército Mexicano permitió el desmantelamiento de una bodega utilizada para el almacenamiento de metanfetamina líquida y sustancias químicas en el municipio de Ahome, Sinaloa.

La acción se realizó el pasado 20 de junio durante el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble identificado por las autoridades como un punto relacionado con actividades delictivas. Como resultado, fue detenido un hombre y se aseguró una importante cantidad de droga, precursores químicos y otros materiales utilizados presuntamente para la elaboración de narcóticos sintéticos.

Aseguran miles de litros de metanfetamina y químicos

Durante la inspección del inmueble, los elementos localizaron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, así como 98 mil 640 litros de sustancias químicas y 59 mil 425 kilogramos de químicos.

Además, fueron asegurados 745 costales de fertilizante agrícola, 270 tanques de gas, dos vehículos, 250 cartuchos y dos cargadores.

De acuerdo con información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República en la ciudad de Los Mochis.

Se trata del mayor aseguramiento de la administración

García Harfuch destacó que el decomiso representa el aseguramiento más grande de este tipo de droga realizado durante la presente administración federal y el segundo de mayor magnitud del que se tiene registro histórico en el país.

El funcionario señaló que esta acción impide la producción masiva de drogas sintéticas, afecta la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales y contribuye a fortalecer las labores de seguridad.

Un detenido tras el cateo en Ahome

Las autoridades informaron que un hombre fue detenido en el lugar, aunque su identidad no fue revelada. El sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el inmueble y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo para continuar con las investigaciones correspondientes.