Desmantelan en España mayor red de metanfetamina en Europa

Agentes de la Policía Nacional española, en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, desarticularon la considerada mayor organización de tráfico de metanfetamina en Europa.

La droga era introducida en España oculta en cargamentos de piedras de mármol importadas desde México.

🚩Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina en piedras de mármol



🌏Asentada en #México y #España

👮‍♂️ 9 detenidos

💶 3 M intervenidos en un búnker



Considerado un punto principal de abastecimiento de drogas de síntesis enviadas a Europa



La operación, denominada Saga en su segunda fase, dejó nueve personas detenidas y representó la segunda mayor incautación de metanfetaminas registrada en el continente, informó la Dirección General de la Policía.

Vínculos con el Cártel de Sinaloa

Entre los arrestados se encuentra un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármoles que recibía las piedras procedentes de México, utilizadas para ocultar la droga.

En la primera fase de la operación, realizada en 2024, las autoridades desmantelaron el mayor punto de abastecimiento de metanfetamina en Europa, con la incautación de 1,800 kilos a una organización hispano-mexicana que operaba en Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

Droga oculta en estatuas de mármol

Tras ese golpe, los investigadores detectaron intentos de reorganización de la red en México y España.

En julio de 2024, fue detenido en Tenerife un histórico narcotraficante acusado de recibir un cargamento de 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de mármol de más de metro y medio de altura.

En septiembre, la policía arrestó en Madrid a un integrante del Cártel de Sinaloa que permanecía oculto en un departamento y recibía un pago mensual de 2,500 euros por guardar silencio.

Este sujeto habría participado en la introducción del cargamento de 1,800 kilos incautado previamente en Alicante.

Asimismo, se interceptó un envío de 38 kilos de marihuana con destino a Finlandia, lo que permitió la detención del receptor gracias a la cooperación con autoridades locales.

Millonario decomiso y captura del líder

Las investigaciones llevaron a la detención de un empresario que utilizaba su compañía de mármoles para introducir la droga. En una nave industrial de su propiedad, los agentes hallaron cerca de tres millones de euros ocultos en un búnker bajo el suelo.

Finalmente, fue capturado el presunto líder de la red, encargado de coordinar las operaciones entre Dubái y México, junto con otros integrantes del grupo criminal.

