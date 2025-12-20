Podcast
Nacional

Desmantelan laboratorio de metanfetamina en Tijuana

Autoridades aseguraron un laboratorio clandestino de metanfetamina en la colonia Lagunitas, con casi 96 kilos de droga y químicos peligrosos

  • 20
  • Diciembre
    2025

Un laboratorio clandestino para la fabricación de metanfetamina fue descubierto en una zona habitacional de Tijuana, durante un cateo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con autoridades estatales y fuerzas federales.

Cateo en colonia Lagunitas

La diligencia se realizó en un inmueble ubicado en la calle Arbolitos, en la colonia Lagunitas, una zona céntrica rodeada de viviendas. 

El operativo derivó de una investigación por delitos contra la salud.

Durante el cateo, las autoridades localizaron sustancias sólidas, líquidas y semisólidas utilizadas para la elaboración de metanfetamina, almacenadas en tinas, recipientes y tambos industriales.

Se aseguraron 189 bolsas con sustancia granulada, así como otros contenedores con droga en proceso, con un peso bruto preliminar de 96 kilos.

Además, fue decomisada acetona, diversa documentación, incluida una libreta, un comprobante de pago y una copia de una credencial de elector, elementos que quedaron integrados a la carpeta de investigación.

El inmueble operaba presuntamente como laboratorio pese a encontrarse entre viviendas, lo que representaba un riesgo para los habitantes de la zona.

La seguridad perimetral estuvo a cargo del Ejército, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Llamado a la denuncia ciudadana

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que el aseguramiento fue posible gracias a una denuncia anónima y destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Hizo un llamado a la ciudadanía a reportar actividades sospechosas al 9-1-1 o de forma anónima al 089.

Las sustancias aseguradas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, mientras continúan las investigaciones contra quien resulte responsable.


Comentarios

