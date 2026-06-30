La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX implementará un operativo especial con 15 mil 300 elementos para garantizar la seguridad durante el partido

Inicio / Nacional / Desplegarán más de 15 mil policías para México vs Ecuador en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un operativo especial con 15 mil 300 elementos para garantizar la seguridad durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ entre la Selección Mexicana y Ecuador.

El dispositivo abarcará el Estadio Ciudad de México, el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo, Paseo de la Reforma y diversos puntos de las 16 alcaldías, con acciones de vigilancia antes, durante y después del encuentro.

#SeguridadMundial | ¡Conoce la #AlternativaVial y llega a tiempo a tu destino!



Recuerda que, con motivo del partido de futbol entre las Selecciones Nacionales de 🇲🇽 #México y #Ecuador� 🇪🇨 que se llevará a cabo el martes 30 de junio, a las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de… pic.twitter.com/ZMXKCRrsV6 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 30, 2026

Operativo en estadio, Fan Fest y Reforma

En conferencia de prensa, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que 7 mil 500 policías serán destinados a las labores de seguridad en el interior y exterior del Estadio Ciudad de México.

El funcionario explicó que estos elementos trabajarán de manera coordinada con la fuerza de tarea conjunta para garantizar el orden durante el desarrollo del encuentro.

Para el FIFA Fan Fest™ del Zócalo se desplegarán 3 mil 300 policías, mientras que en Paseo de la Reforma participarán 4 mil 200 elementos que realizarán labores de vigilancia antes, durante y después del partido.

Además, la SSC asignará 291 elementos para apoyar la seguridad en los festivales futboleros organizados en las distintas alcaldías de la capital.

Restricciones en la última milla

Vázquez Camacho detalló que el operativo en la denominada "última milla" comenzará cuatro horas antes del inicio del partido, al igual que la apertura de puertas para el ingreso al estadio.

Precisó que únicamente podrán acceder a esa zona los aficionados que cuenten con boleto para el encuentro, así como los vecinos que dispongan del tarjetón y el código QR que acrediten su residencia en el área.

Asimismo, indicó que las autoridades estarán atentas ante la posible realización de manifestaciones en las inmediaciones del inmueble deportivo.

Accesos al Fan Fest

Las autoridades informaron que el FIFA Fan Fest™ contará con cinco accesos ubicados en los cruces de 5 de Febrero y 16 de Septiembre; 20 de Noviembre y Pino Suárez; Tacuba y Madero; además de un acceso y salida por República de Argentina.

También se instalarán pantallas en distintos puntos del Centro Histórico y la Alameda una vez que se alcance el aforo máximo permitido en el Zócalo.

La SSC señaló que contará con células especializadas para atender y desactivar posibles situaciones de riesgo durante el evento.

Habrá transporte público con horario extendido

Para facilitar el traslado de los aficionados, la Secretaría de Movilidad anunció que el servicio del Tren Ligero y de las Líneas 1, 2 y 3 del Metro extenderá su horario de operación hasta la 1:00 de la madrugada.

Finalmente, las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la afición para disfrutar del encuentro de manera responsable, evitar excesos y contribuir a mantener limpias las calles durante las celebraciones por el partido entre México y Ecuador.