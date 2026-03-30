Blindan el 'Gigante de Acero'; habrá cierres viales y contraflujo

Con el objetivo de garantizar el orden y la fluidez vial durante el duelo entre las selecciones de Irak y Bolivia, el municipio de Guadalupe anunció un despliegue masivo de seguridad y tránsito que iniciará este martes a las 17:30 horas en las inmediaciones del Estadio Monterrey.

El dispositivo contará con la participación de las 13 divisiones especializadas de la policía municipal, las cuales trabajarán en estrecha coordinación con fuerzas estatales y federales para resguardar a los miles de aficionados que se darán cita en el recinto mundialista.

El partido de repechaje entre Irak y Bolivia a las 21:00 horas es uno de los encuentros definitivos para completar el cuadro de 48 selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cierres viales y rutas estrátegicas

La Dirección de Tránsito informó que se implementarán cambios significativos en la circulación para facilitar el acceso de los equipos y el desfogue de los asistentes:

Para la llegada de selecciones a las 18:00 horas, se aplicará un cierre parcial en la avenida Azteca (sentido norte), desde Morones Prieto hasta el estadio, para permitir el paso de los autobuses oficiales.

Habrá presencia permanente de agentes y policías en arterias clave como Pablo Livas, Benito Juárez, Eloy Cavazos, Lázaro Cárdenas, Las Torres y Las Américas.

Al concluir el encuentro, se determinó el cierre total de la avenida Pablo Livas frente al inmueble.

Asimismo, la avenida Las Torres operará en contraflujo hacia el oriente para agilizar la salida de vehículos.

Seguridad en la zona y colonias

La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe destacó que, además del perímetro del estadio, se mantendrá una vigilancia estratégica en los cruceros de mayor flujo para evitar que automovilistas se estacionen en zonas prohibidas.

Las autoridades enfatizaron que el operativo no descuidará la vigilancia habitual en las colonias del municipio, manteniendo patrullajes activos en todo el territorio.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la alta afluencia vehicular que se espera por el carácter internacional del evento, las autoridades municipales sugieren:

Anticipar traslados y salir con tiempo hacia la zona del estadio o sus lugares de destino.

Utilizar rutas alternas para evitar las inmediaciones de la zona de La Pastora si no se asiste al juego.

Atender las indicaciones de los oficiales de tránsito y policía en todo momento para evitar sanciones o congestionamientos innecesarios.

Tome nota

Cierres y rutas por el repechaje FIFA en Guadalupe:

Llegada de selecciones (18:00 h): Se aplicará un cierre parcial en la avenida Azteca, en sentido norte, desde Morones Prieto hasta el estadio, para garantizar el paso de los autobuses oficiales de Irak y Bolivia.

Vigilancia Permanente: Agentes de tránsito mantendrán presencia estratégica en arterias principales como Pablo Livas, Benito Juárez, Eloy Cavazos, Lázaro Cárdenas, Las Torres y Las Américas para agilizar el flujo vehicular.

Cierre al final del partido: Al finalizar el encuentro, se decretará el cierre total de la avenida Pablo Livas frente al "Gigante de Acero" para facilitar la salida de los aficionados.

Desfogue en contraflujo Para acelerar el retiro de los asistentes, la avenida Las Torres operará en contraflujo con dirección al oriente una vez concluido el juego.

Comentarios