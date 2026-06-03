Destinan $7,000 millones para obras carreteras en el noreste

La región noreste del país, integrada por Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas, contará en 2026 con una inversión de $7,113 millones de pesos para la conservación y rehabilitación de carreteras federales, como parte del Programa Nacional de Conservación de Carreteras impulsado por el Gobierno de México.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que en la región se intervendrán 2,110 kilómetros de vialidades, con trabajos que iniciaron en marzo y concluirán en diciembre de este año.

De acuerdo con el funcionario, el programa registra actualmente un avance del 16% equivalente a 343 kilómetros atendidos.

Monterrey y área metropolitana, entre las zonas beneficiadas

Dicha estrategia contempla obras en diversos municipios de Nuevo León, entre ellos Monterrey, Apodaca, Escobedo, García, Juárez y Guadalupe, considerados puntos estratégicos por su movilidad y actividad económica.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), los trabajos se concentrarán en varios de los corredores federales más importantes que conectan a Nuevo León con el resto del país.

Entre las rutas incluidas destacan la R40 Saltillo-Torreón y Monterrey-Reynosa, una de las principales vías para el transporte de mercancías hacia la frontera; la R54 Monterrey-Ciudad Mier, que comunica a Nuevo León con Tamaulipas; y la R85 Ciudad Victoria-Monterrey, corredor estratégico para el intercambio comercial entre ambas entidades.

También serán intervenidos los tramos de la Carretera Nacional, comprendidos entre Allende, Monterrey y Linares, así como la R57 Monclova-Piedras Negras, que enlaza la región noreste con importantes cruces fronterizos.

A estas obras se suman trabajos en la R45 Zacatecas-Durango-Zacatecas-Aguascalientes, la R49 San Luis Potosí-Límite de Estados-Zacatecas-Torreón y la R70 Ciudad Valles-Límite de Estado-Río Verde-San Luis Potosí, que forman parte de la red carretera que conecta a Nuevo León con el Bajío, el centro y el norte del país.

Inversión histórica en la red federal

Esteva Medina destacó que el Gobierno federal destinará este año $50,000 millones de pesos para la conservación de la red carretera nacional.

"La Red Federal de Carreteras tiene 52 mil kilómetros. Este año se hace una inversión histórica de 50 mil millones de pesos, 18 mil kilómetros de intervención en repavimentación y 100 mil empleos a generar", señaló.

El funcionario explicó que el programa contempla acciones de repavimentación profunda, reconstrucción de tramos dañados y mantenimiento preventivo.

Trenes de repavimentación aceleran trabajos

Como parte de la estrategia, la SICT incorporó maquinaria especializada para agilizar las obras.

"Para este año estaremos invirtiendo casi 10 mil millones de pesos de los 50 mil en los trenes de repavimentación. Ya tenemos 20, 11 estarán llegando el próximo mes y con esto tendremos un tren en cada estado", informó.

Actualmente operan 192 máquinas bajo este esquema y ya se han atendido cerca de 4,000 kilómetros de carreteras en el país.

El secretario también detalló los avances del programa Megabachetón, enfocado en la conservación rutinaria de las carreteras mediante reparación de baches, sellado de grietas y limpieza de cunetas.

"Al día de hoy le estaremos dando dos vueltas a la red federal completa en este año", aseguró.

Para ello trabajan 239 cuadrillas, 1,500 empleados y 1,900 equipos de maquinaria, a los que se sumarán 62 nuevos equipos de bacheo durante los próximos meses.

Inteligencia artificial para detectar daños

Uno de los aspectos destacados del programa es la implementación de nuevas tecnologías para supervisar el estado de las carreteras.

Esteva Medina explicó que la dependencia opera un sistema de monitoreo que permite identificar daños de forma puntual.

"Tenemos estas pantallas en la oficina del secretario donde damos seguimiento. Este es el nivel de detalle que tenemos, bache por bache, si ya fue atendido el seguimiento que se da y además ya estamos incorporando inteligencia artificial con cámaras que nos permiten hacerlo mucho más rápido", indicó.

Además de los trabajos de conservación, el Gobierno federal mantiene programas de caminos rurales, caminos artesanales y reconstrucción de corredores estratégicos.

La inversión total para este año asciende a $70,000 millones de pesos, considerando carreteras federales, caminos alimentadores y caminos artesanales.

"Al cierre de la administración, de acuerdo a la programación que tenemos, habremos atendido el total de la red federal", concluyó.

Comentarios