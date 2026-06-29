Destinan inversión compartida para combatir gusano barrenador

Claudia Sheinbaum explicó que la instalación operará con personal mexicano, mientras que el gobierno estadounidense aportó 89.3 millones de dólares

La planta de producción de moscas estériles inaugurada en Chiapas se convirtió en uno de los principales proyectos de cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el gusano barrenador.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la instalación es operada por personal mexicano, aunque el conocimiento técnico y el funcionamiento del proyecto se desarrollan de manera coordinada con autoridades estadounidenses.

"Es una planta que se opera conjuntamente, aunque es con personal mexicano. Senasica, que es la institución de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es quien está a cargo de esta planta y quien contrata a las personas, pero se opera en términos del conocimiento técnico de manera conjunta".

Con la presencia de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins; y el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hoy inauguramos la Planta de Producción de Mosca Estéril, una instalación estratégica para el combate del gusano barrenador del… pic.twitter.com/s7k3xmYZwr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 27, 2026

Una inversión compartida

Detalló que Estados Unidos destinó $89.3 millones de dólares para la construcción y equipamiento de la planta, además de recursos adicionales para ampliar su capacidad de producción.

Por su parte, México aportó el terreno, infraestructura y obras previas necesarias para hacer posible el proyecto.

La planta comenzará a producir cerca de 30 millones de moscas estériles por semana y su capacidad crecerá de forma gradual hasta alcanzar los 100 millones semanales antes de concluir 2026, meta que, dijo, podría alcanzarse incluso antes de lo previsto.

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Explicó que el proceso inicia con el envío de larvas desde una planta ubicada en Panamá hacia las nuevas instalaciones en Chiapas.

Ahí se desarrolla el ciclo de reproducción de los insectos y posteriormente son sometidos a un proceso de esterilización que dura varias semanas.

Una vez listas, las moscas son trasladadas en aeronaves especiales hasta Tamaulipas, desde donde se liberan en las zonas afectadas para impedir la reproducción del gusano barrenador.

"Después se llevan hasta Tamaulipas en un avión especial y desde ahí se van a empezar a soltar las moscas y, como son estériles, provocan que ya no pueda haber mayor reproducción".

Tecnología con casi un siglo de historia

Recordó que dicha estrategia fue desarrollada en la década de 1930, cuando la plaga afectó a Norteamérica, y que actualmente ha sido perfeccionada con la colaboración de investigadores de México, Estados Unidos y Panamá.

"Es una tecnología que se desarrolló en los años 30. Ahora Estados Unidos ha mejorado esta tecnología también con apoyo de investigadores de otras instituciones de México y de Panamá".

Sostuvo que el proyecto representa una muestra de cómo ambos gobiernos pueden trabajar de manera coordinada para atender problemas comunes, particularmente en materia científica, tecnológica y sanitaria.

"Es un buen ejemplo de cooperación para el desarrollo. Es el ejemplo de cómo debe haber una cooperación entre Estados Unidos y México, en el desarrollo científico y tecnológico y en la aplicación conjunta para erradicar algo que puede afectar mucho al ganado de México y de Estados Unidos".

También reconoció el papel de la funcionaria estadounidense Jennifer Moffitt, así como de autoridades mexicanas y panameñas, por impulsar la construcción de la planta.