Nacional

Detienen a dos integrantes de célula que traficaba armas a EUA

Autoridades federales realizaron un operativo en Sonora, que culminó con la detención de dos presuntos integrantes de una célula delictiva

  • 10
  • Noviembre
    2025

Autoridades federales realizaron un operativo conjunto en San Luis Río Colorado, Sonora, que culminó con la detención de dos presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada al tráfico de armas, drogas, cartuchos y divisas hacia Estados Unidos.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Sedena, Semar, FGR y Guardia Nacional, quienes ejecutaron dos órdenes de cateo otorgadas por un juez de control tras una investigación coordinada.

Las autoridades localizaron los domicilios de los sospechosos en las colonias Reforma y Jalisco, donde se realizó un operativo simultáneo que permitió la captura de Abdel “N”, de 63 años, y Miguel Ángel “N”, de 32.

Durante las diligencias se aseguraron dosis de fentanilo, cocaína, cristal y metanfetamina, así como cartuchos útiles, un arma de fuego, dinero en efectivo y tres vehículos.

Ambos detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que los inmuebles quedaron bajo resguardo y sellados.

De acuerdo con los reportes oficiales, Abdel “N” cuenta con antecedentes por homicidio doloso y lesiones, y junto con su cómplice formaría parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y armamento entre México y Estados Unidos.


Comentarios

