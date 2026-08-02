Durante la revisión, los elementos federales aseguraron tres armas de fuego, 25 cargadores, más de 400 cartuchos útiles y tres chalecos tácticos

Inicio / Tamaulipas / Detienen a tres hombres armados en posesión de droga en Matamoros

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional tras ser sorprendidos en posesión de armas de fuego, cargadores, cartuchos y presunta droga durante un operativo de seguridad en este municipio.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal Matamoros–Reynosa, a la altura del kilómetro 6, donde los agentes realizaban recorridos de vigilancia. En el lugar, detectaron una camioneta Chevrolet Tahoe cuyos ocupantes intentaron evadir a la autoridad, lo que derivó en una inspección.

Durante la revisión, los elementos federales aseguraron tres armas de fuego, 25 cargadores, más de 400 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos y 26 envoltorios que contenían una sustancia con características similares a la marihuana.

Los tres detenidos, así como el vehículo y los objetos decomisados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.

Autoridades destacaron que este tipo de acciones forma parte de la estrategia de seguridad implementada en Tamaulipas, con el objetivo de reforzar el Estado de derecho y garantizar la seguridad de la población.