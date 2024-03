Diplomáticos de Ecuador piden a México entregar a Jorge Glas

Debido a que el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, lleva desde finales de diciembre refugiado en la Embajada de México, en Quito, la Asociación de Diplomáticos Ecuatorianos en Servicio Pasivo pidió a México que entregue al ciudadano.

En un comunicado la ADESP, hizo dicha solicitud este viernes 15 de marzo.

"Considerando que han transcurrido casi tres meses de ilegal permanencia del señor Jorge Glas en la sede de la Embajada de México en Quito, sin que el Gobierno de ese país emita un pronunciamiento al respecto, insta a esa Honorable Representación Diplomática para que entregue al precitado ciudadano ecuatoriano a las competentes autoridades del país, a fin de dar cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia y los requerimientos judiciales de la Fiscalía del Estado", se lee en el documento.

Ecuador exige la entrega del exfuncionario que está prófugo de la justicia, luego de que fuera sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht y a ocho años por cohecho en una trama de sobornos en la contratación de obras públicas.

El gremio hizo hincapié en que solo dejando de proteger a Glas, se restablecería la confianza de los ciudadanos ecuatorianos en las autoridades mexicanas.

Esto evitaría que existan opciones para que el exvicepresidente escape del país y no reciba su condena, además la ADESP advirtió que no habrá lugar para negociaciones.

"La ADESP considera, además, que no hay lugar a negociación alguna sobre este asunto, que no sea respecto a la entrega del ciudadano ecuatoriano a las competentes autoridades del Ecuador, puesto que no es posible concederle asilo diplomático al amparo de las normas legales internacionales sobre la materia y, concretamente, del artículo tercero de la Convención sobre Asilo de Caracas de 1954, de la que los dos países son suscriptores", dice la publicación.

