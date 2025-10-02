Ejecutan a joven embarazada de 17 años en Tepito

La violencia volvió a sacudir a la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde una menor de 17 años, embarazada, fue asesinada a tiros durante la madrugada de este jueves 2 de octubre.

El crimen ocurrió en la calle Matamoros, esquina con Toltecas, en pleno corazón del barrio de Tepito, cuando la víctima salió a comprar una crepa y fue sorprendida por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Disparos directos contra la víctima

De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes de la motocicleta abrieron fuego en su contra, provocándole al menos tres heridas de bala.

Servicios de emergencia acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron el fallecimiento de la joven, sin posibilidad de brindarle atención médica.

Reconocimiento del cuerpo y acordonamiento de la zona

El sitio del ataque quedó acordonado por elementos de seguridad mientras familiares y amigos de la víctima acudieron para identificar y reconocer el cuerpo, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

La Fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este crimen que ha generado consternación en la comunidad.

Por su parte, las autoridades continúan con las diligencias para dar con los responsables del homicidio de la adolescente, quien se encontraba en una etapa de embarazo.

