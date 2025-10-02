Cerrar X
tepito_mundial_2026_8c33e1c574
Nacional

Ejecutan a joven embarazada de 17 años en Tepito

Una adolescente de 17 años, que se encontraba embarazada, fue asesinada a tiros la madrugada del jueves en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc

  • 02
  • Octubre
    2025

La violencia volvió a sacudir a la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde una menor de 17 años, embarazada, fue asesinada a tiros durante la madrugada de este jueves 2 de octubre.

El crimen ocurrió en la calle Matamoros, esquina con Toltecas, en pleno corazón del barrio de Tepito, cuando la víctima salió a comprar una crepa y fue sorprendida por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Disparos directos contra la víctima

De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes de la motocicleta abrieron fuego en su contra, provocándole al menos tres heridas de bala.

Servicios de emergencia acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron el fallecimiento de la joven, sin posibilidad de brindarle atención médica.

Reconocimiento del cuerpo y acordonamiento de la zona

El sitio del ataque quedó acordonado por elementos de seguridad mientras familiares y amigos de la víctima acudieron para identificar y reconocer el cuerpo, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

La Fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este crimen que ha generado consternación en la comunidad.

Por su parte, las autoridades continúan con las diligencias para dar con los responsables del homicidio de la adolescente, quien se encontraba en una etapa de embarazo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_4_35_04_PM_26158f6cf8
Asegura Máynez que MC es la alternativa de Morena
Whats_App_Image_2025_10_01_at_10_05_19_PM_451ae87c33
Propone PAN crear portal de protección y bienestar animal para NL
Whats_App_Image_2025_10_01_at_6_55_24_PM_f32a91f55e
Waldo Fernández presenta iniciativa para castigar maltrato animal
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_69_1b2ae4a4b3
United llevará brazalete negro por atentado sufrido en Mánchester
EH_FOTO_VERTICAL_61_38c3490089
Organizan Festival Nacional de Huapango en la huasteca
daddy_yankee_premios_1bd2844a1f
Daddy Yankee regresa del retiro para cantar en los Billboard 2025
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×