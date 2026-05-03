Ejecutan a joven tras abrir puerta de su casa en Miguel Hidalgo

La violencia golpeó nuevamente a la alcaldía Miguel Hidalgo durante la madrugada de este domingo 3 de mayo, luego de que un joven de entre 18 y 20 años fuera asesinado a balazos dentro de su domicilio ubicado sobre Calzada México-Tacuba, en la colonia Argentina Antigua.

De acuerdo con reportes preliminares, un sujeto armado llegó hasta la vivienda, tocó la puerta y esperó a que el joven saliera. En cuanto abrió, el agresor disparó en al menos cinco ocasiones de manera directa.

Víctima intentó refugiarse, pero murió dentro del inmueble

Tras recibir los impactos de bala, el joven intentó correr hacia el interior de su casa para ponerse a salvo; sin embargo, cayó desplomado metros adelante debido a la gravedad de las heridas.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones.

Paramédicos acudieron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementaron un operativo en la zona y acordonaron el área mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina realizaban las primeras diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del joven asesinado ni se reportan personas detenidas por estos hechos.

Comentarios