‘El Chapo’ pide trato justo en EUA con carta en inglés

El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, envió una carta al juez Brian Cogan para solicitar un trato justo por parte de las autoridades de Estados Unidos, donde cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad.

La misiva, escrita en inglés, idioma que el exlíder criminal asegura estar aprendiendo, fue fechada el pasado 10 de abril y presentada oficialmente este 17 de abril ante la corte federal de Brooklyn, en Nueva York.

Apela a derechos constitucionales

En el documento, Guzmán Loera invoca principios constitucionales tanto de México como de Estados Unidos para exigir condiciones equitativas durante su reclusión.

“Esta es una carta cortés de la Constitución Política de México sobre la autoridad y las leyes de los Estados Unidos sobre mi extradición para darme un trato justo en este país”, escribió.

Asimismo, hace referencia a la Primera y Octava Enmienda de la Constitución estadounidense, relacionadas con la libertad de expresión y la prohibición de castigos crueles e inusuales.

Denuncias por condiciones en prisión

El exlíder del Cártel de Sinaloa cumple su condena en la prisión de supermáxima seguridad ADX Florence, donde ha denunciado en diversas ocasiones presuntos abusos.

Entre sus quejas destacan la incomunicación, la falta de una alimentación adecuada y posibles actos de tortura. También ha criticado las Medidas Administrativas Especiales (SAMs), bajo las cuales permanece aislado.

En cartas previas, el capo aseguró que estas condiciones han afectado su salud mental.

“Las SAMs son punitivas y me estoy enfermando (…) son tan crueles e inhumanas”, expresó en escritos anteriores.

Caso sigue en la corte de Brooklyn

Tras varios intentos fallidos de apelación, el caso volvió a la corte de Brooklyn, donde el juez Cogan ha recibido múltiples solicitudes tanto del propio Guzmán como de su defensa legal.

El narcotraficante fue declarado culpable en 2019 por diversos delitos relacionados con crimen organizado y narcotráfico, en uno de los juicios más mediáticos de la última década.

Actualmente, permanece recluido en una de las cárceles más seguras del mundo, mientras insiste en que se revisen las condiciones bajo las cuales cumple su sentencia en Estados Unidos.

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