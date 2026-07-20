Gobernador de Zacatecas promete castigo tras multihomicidio

David Monreal Ávila aseguró que no habrá impunidad por el asesinato de 10 personas, mientras la Fiscalía enfrenta críticas por revelar datos de las víctimas

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, aseguró que no habrá impunidad por el multihomicidio de 10 personas —entre ellas empresarios, ganaderos y un exalcalde— ocurrido el fin de semana, y afirmó que los responsables serán llevados ante la justicia.

"No bajaremos la guardia ni regresaremos a los tiempos en que Zacatecas registraba casi dos mil homicidios al año", sostuvo el mandatario.

En contraste, las declaraciones del fiscal estatal, Cristian Paúl Camacho Osnaya, generaron críticas al revelar que cinco de las víctimas presentaban indicios de consumo reciente de drogas y señalar como posibles líneas de investigación actos de extorsión y presunta colusión de servidores públicos, lo que fue interpretado por diversos sectores como una criminalización de las víctimas.

Más tarde, la tensión aumentó luego de que un grupo de hombres armados, que se identificó en un video como integrante de la facción Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa, se adjudicó la masacre y lanzó amenazas, además de dirigir un mensaje al gobernador en el que hizo referencia a supuestos acuerdos con integrantes de su administración.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.