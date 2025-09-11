Cerrar X
EH_UNA_FOTO_82_b3b4ce44c1
Nacional

Eligen titular de Comisión Nacional de Búsqueda pese a crisis

Tras el nombramiento, Pérez Gumercindo se encargará de atender la crisis que se vive en el país, con más de 133,000 personas desaparecidas.

  • 11
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Gobernación informó que Martha Lidia Pérez Gumercindo fue designada como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció el nombramiento. 

El cargo más reciente de Pérez Gumercindo fue en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, perteneciente a la Fiscalía General de la República.

Rodríguez señaló que este proceso:

"no fue político, sino de conocimiento de los temas en esta materia, y que Pérez Gumercindo "cuenta con sensibilidad, empatía, amplio conocimiento jurídico y de operatividad". 

Por su parte, el Senado aprobó un paquete de reformas a las leyes en materia con el objetivo de fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en México.

Con 68 votos a favor, 27 en contra y seis abstenciones, se avalaron las modificaciones del proyecto de ley que fue enviado por Sheinbaum en marzo pasado.

Las reformas establecen la creación de una Plataforma Única de Identidad conectada a bases de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_rosa_icela_rodriguez_7afb953b6d
Rosa Icela entrega al Congreso el Primer Informe de Sheinbaum
nacional_sosa_icela_rodriguez_7d84560f4a
Reprueba la secretaria de Gobernación violencia en el Congreso
EH_UNA_FOTO_2025_06_16_T104735_640_a0cee5babf
La elección judicial refuerza la legitimidad democrática: Segob
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_29_36_PM_21589a89ce
Tras resolver broncas, voy de bajadita: Samuel
Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_00_40_PM_1_fdcecac748
Controlan incendio de vehículos de carga en Anillo Periférico
Whats_App_Image_2025_09_12_at_3_45_14_PM_1_c6808736da
Da Monterrey la medalla Diego de Montemayor a Fernando Canales
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
publicidad
×