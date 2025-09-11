Eligen titular de Comisión Nacional de Búsqueda pese a crisis

La Secretaría de Gobernación informó que Martha Lidia Pérez Gumercindo fue designada como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció el nombramiento.

El cargo más reciente de Pérez Gumercindo fue en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, perteneciente a la Fiscalía General de la República.

Rodríguez señaló que este proceso:

"no fue político, sino de conocimiento de los temas en esta materia, y que Pérez Gumercindo "cuenta con sensibilidad, empatía, amplio conocimiento jurídico y de operatividad".

Por su parte, el Senado aprobó un paquete de reformas a las leyes en materia con el objetivo de fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en México.

Con 68 votos a favor, 27 en contra y seis abstenciones, se avalaron las modificaciones del proyecto de ley que fue enviado por Sheinbaum en marzo pasado.

Las reformas establecen la creación de una Plataforma Única de Identidad conectada a bases de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos.

Comentarios