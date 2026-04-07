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Finanzas

Eligen EUA y Canadá a México como su destino favorito

Los principales socios comerciales del país también destacan por concentrar más del 50% del total de visitantes que arriban al territorio

  • 07
  • Abril
    2026

Con la primera ronda de revisión del T-MEC ya en marcha, la relación entre México, Estados Unidos y Canadá vuelve a mostrar que va más allá del comercio: el turismo se mantiene como un pilar sólido de integración regional. 

Y es que, mientras los equipos negocian ajustes al acuerdo, millones de viajeros siguen llegando al país, eligiéndolo como su principal destino internacional. 

Los datos más recientes lo confirman: con base en la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), Estados Unidos se mantiene como el principal emisor de turistas con alrededor de 13 millones de visitantes, seguido por Canadá, con cerca de 2.8 millones. 

A gran distancia aparecen Reino Unido, con 447,252 turistas; Argentina, con 347,838 visitantes; España, con 269,807 turistas; Italia, con 118,242 visitantes; China, con 107,167 turistas; y Corea del Sur, con 66,086 visitantes. 

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La diferencia evidencia el peso de Norteamérica en el turismo mexicano, destacan expertos, y es que, en conjunto, ambos países concentran más del 50% de las llegadas internacionales, impulsadas por la cercanía y una conectividad aérea altamente desarrollada. 

México mantiene cientos de vuelos diarios con ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Nueva York, Dallas, Houston, Chicago y Miami. 

Mientras Canadá refuerza su presencia con rutas constantes desde Toronto, Montreal y Vancouver, especialmente en temporada invernal hacia destinos de sol y playa como Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, que son los favoritos entre los turistas de Norteamérica. 

“Norteamérica continúa siendo la principal región emisora de turistas hacia México”, señaló la Sectur, destacando su papel estratégico en la generación de divisas. 

Así, añaden, mientras avanza el proceso de revisión del acuerdo comercial, la integración entre los tres países se mantiene firme desde otro frente: el turismo.


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