Cerrar X
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Nacional

Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas

Un autobús que viajaba de San Felipe del Progreso a la Ciudad de México, fue impactado por un tren en Atlacomulco, dejando varios muertos y heridos

  • 08
  • Septiembre
    2025

Un autobús de pasajeros que intentó ganarle el paso al tren fue embestido por la pesada maquinaria, dejando varios heridos y muertos en Atlacomulco, Estado de México.

La tragedia se registró durante la madrugada de este lunes en la carretera Atlacomulco-El Oro, en la colonia  Zona Industrial.

Según información preliminar, el operador del autobús de pasajeros presuntamente intentó ganarle el paso al tren sobre la carretera Maravatío-Atlacomulco, pero el camión fue embestido por el ferrocarril y arrastrado varios metros.

El autobús de la línea HP había salido de San Felipe del Progreso con dirección a la CDMX. Se cree que en el camión viajaban entre 30 y 40 personas.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil para auxiliar a los pasajeros. En el lugar se reportan personas lesionadas, pero también fallecidas.

En imágenes compartidas en redes sociales se pueden ver algunos cuerpos en los costados de las vías del ferrocarril.

El paso en la zona permanece completamente cerrado, por lo que las autoridades exhortan a los automovilistas a tomar vías alternas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25252504538354_decdbb64fd
Ford llama a revisión casi 1.5 millones de vehículos
banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_edb4068b04
Realiza Samuel recorrido previo al arranque del Tren del Norte
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5c3dd3bb2a
Descarta Sheinbaum vínculo entre muerte de marino y huachicol
AP_25252504538354_decdbb64fd
Ford llama a revisión casi 1.5 millones de vehículos
banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×