Tren embiste autobús en Bangkok y deja al menos 8 muertos

Una tragedia ferroviaria golpeó este sábado a Bangkok, Tailandia, cuando un tren de mercancías impactó a un autobús público en un paso a nivel cercano a una estación del enlace ferroviario con el aeropuerto, en una de las zonas más transitadas de la capital.

De acuerdo con el Centro Médico Erawan, organismo de emergencias de la ciudad, al menos ocho personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras el violento accidente.

Videos muestran impacto devastador y autobús en llamas

Imágenes difundidas en redes sociales captaron el momento en que varios vehículos permanecían detenidos en fila sobre o cerca de las vías cuando el tren embistió al autobús naranja ubicado al frente.

🇹🇭 Al menos 8 personas murieron y 25 resultaron heridas en una colisión entre un tren de carga y un autobús en Bangkok, informó el periódico Matichon.



Según el medio, los vehículos estaban atascados en el tráfico en el cruce cuando un tren los embistió. En ese momento, la… pic.twitter.com/pDZzf5jl2B — 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) May 16, 2026

La fuerza del choque arrastró al autobús y a otros vehículos varios metros sobre las vías, antes de que la unidad terminara envuelta en llamas.

Los videos también mostraron motocicletas y conductores siendo lanzados por el aire debido a la magnitud de la colisión, mientras equipos de emergencia acudían rápidamente al lugar.

El viceministro de Transporte de Tailandia, Siripong Angkasakulkiat, confirmó que los ocho cuerpos recuperados hasta el momento fueron encontrados dentro del autobús calcinado.

Sin embargo, las autoridades aún trabajan para determinar cuántos pasajeros viajaban exactamente en la unidad al momento del choque.

Fallo en barreras, bajo investigación

Uno de los principales puntos de investigación se centra en posibles fallas en las barreras de seguridad del paso ferroviario.

Testigos señalaron que las barreras aparentemente no descendieron correctamente pese a la proximidad del tren.

Kittipong Raksa, un conductor que se encontraba cerca del lugar, relató que escuchó la señal ferroviaria, pero no observó que las barreras bajaran.

“Escuché un golpe y luego otro… Luego vi pasar el tren, arrastrando el autobús”, declaró.

Tras controlar las llamas, rescatistas ingresaron al autobús carbonizado en busca de sobrevivientes y víctimas.

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