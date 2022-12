Empresario 'amlover' regala su chaqueta a AMLO; esto sintió

El empresario, quien fue militante del PAN, reveló que el regalo que le dio a El Peje fue por la admiración que le tiene.

Hay un empresario regio, todo un amlover, que se quita la chamarra por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En su visita del pasado sábado a Monterrey, el mandatario nacional recibió de regalo una chaqueta que Marco Antonio García se quitó para obsequiársela.



La prenda es una pieza textil, creación de la diseñadora Vero Solís y dice la frase 'Recuérdame', de la película de 'Coco'.



El empresario fue militante del PAN y lleva décadas fabricando regaderas ahorradoras de agua. Aclaró que el regalo que le dio a El Peje fue por la admiración que le tiene.



'Me enteré que estaba hospedado en el hotel, en el Crown Plaza, y decidí ir a buscarlo y saludarlo, impulsivamente no se me ocurrió otra cosa que quitarme la chamarra y regalársela. Estoy identificado como una persona que admira y quiere al presidente', expresó.

Además, agregó que aún se siente emocionado.



'Sentí una emoción enorme, como cada vez que he tenido la oportunidad de ver al presidente, cara a cara. saludarlo, estrecharlo, besarlo y continuamente que viene lo veo, lo saludo con cariño, le tengo una admiración y soy un 'amlover' de los más recalcitrantes 'amlovers' que existen', declaró.



La chamarra tiene su historia aparte.



'Me la regaló mi hija y mi yerno, hermano de la gran diseñadora Vero Solís, me obsequian esa chaqueta el año pasado, y pues realmente estaba muy encariñado con esa chaqueta, la lucía, la presumía con mucho gusto, ese día me tocó traerla y pues ahí tuve el deseo de regalársela al presidente, vi que más o menos es de la misma complexión y dije: por el presidente', relató.

La diseñadora colabora con Disney y la chamarra es de su colección; otra igualita, ella se la regaló a Marco Antonio Solís, El Buki.



No es la primera vez que García le da una prenda al presidente.



'Un amigo mío que es sastre le confeccionó un traje y se lo llevamos a la Ciudad de México', contó.

Y como habrá más giras presidenciales regias, habrá más que regalarle.