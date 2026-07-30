La FGR informó que el empresario mexicano de origen chino, identificado como Zhenli “N” o Zhenly “N”, también deberá pagar una multa de $140,400 pesos

Inicio / Nacional / Sentencian a Zhenli Ye Gon a 15 años por lavar más de $33 mdd

Zhenli Ye Gon, alias “El Chino” y conocido por su célebre frase “o copela o cuello”, recibió su primera sentencia condenatoria: 15 años y un día de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con transferencias por más de $33 millones de dólares enviadas a paraísos fiscales para ocultar el presunto origen ilegal del dinero.

La Fiscalía General de la República informó que el empresario mexicano de origen chino, identificado en el proceso como Zhenli “N” o Zhenly “N”, también deberá pagar una multa de 140 mil 400 pesos.

El juez le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, además de ordenar la suspensión de sus derechos políticos y civiles y su amonestación.

De acuerdo con los datos aportados por la Fiscalía, en 2008 la Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Ye Gon cuando fungía como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V.

La investigación estableció que, a través de una casa de cambio, realizó diversas transferencias de divisas en efectivo por aproximadamente $33 millones 61 mil 234 dólares con 43 centavos hacia paraísos fiscales.

Según la acusación, las operaciones buscaban ocultar el origen ilícito de recursos presuntamente obtenidos por la venta de productos químicos.

Parte del dinero también fue transferido a una empresa con antecedentes de haber sido utilizada para la compra irregular de aeronaves y la contratación de servicios de aviación.

El 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron por reclusión la orden judicial contra Ye Gon y, días después, un juez dictó auto de formal prisión por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR señaló que el sentenciado actuó por cuenta propia para transferir recursos desde territorio nacional hacia el extranjero, conducta por la que finalmente fue condenado.

La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por un magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Ye Gon promovió un juicio de amparo, pero la protección federal le fue negada y esa decisión quedó firme tras una revisión.

Las pruebas fueron presentadas por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México.

Zhenli Ye Gon permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Además de esta causa penal, enfrenta otros procesos.

La detención

En marzo de 2007, el nombre de Zhenli Ye Gon irrumpió en los titulares cuando las autoridades hallaron $205 millones de dólares en efectivo ocultos en su casa de Lomas de Chapultepec, la mayor incautación de dinero narco en la historia de México. El empresario chino-mexicano, señalado por importar pseudoefedrina para elaborar metanfetaminas, huyó a Estados Unidos y desató un escándalo mediático al acusar a políticos mexicanos de obligarlo a guardar el dinero con la famosa frase: ¡Copelas o cuello!.

Su fuga terminó apenas cuatro meses después, el 23 de julio de 2007, cuando agentes de la DEA lo arrestaron mientras cenaba en un restaurante de Maryland. Tras casi una década de peleas legales en tribunales estadounidenses para evitar su envío a México, fue finalmente extraditado en octubre de 2016 e ingresado al penal del Altiplano, donde enfrenta sus procesos pendientes.