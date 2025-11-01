Cerrar X
aranceles_camiones_9b803fbf00
Nacional

Entran en vigor aranceles a México para camiones importados a EUA

A partir de hoy los nuevos impuestos aduaneros se aplican a los camiones que van de la clase 3 a la clase 8, así como a sus componentes relacionados.

  • 01
  • Noviembre
    2025

Los aranceles del 25 % sobre los camiones medianos y pesados ​​importados a Estados Unidos entraron en vigor este sábado, una medida que afecta especialmente a México, donde se producen principalmente vehículos de tonelaje medio para fabricantes estadounidenses.

A partir de hoy los nuevos impuestos aduaneros se aplican a los camiones que van de la clase 3 a la clase 8, así como a sus componentes relacionados.

La medida, enmarcada en la guerra comercial emprendida por el presidente estadounidense Donald Trump, había sido adelantada varias veces por el propio mandatario, quien afirmó en principio que los gravámenes entrarían en vigor en octubre.

aranceles-mexico.eua.jpg

Finalmente, a principios del mes pasado, Trump confirmó que los aranceles regirían a partir del 1 de noviembre.

Aunque el 99 % de la producción de los camiones pesados de cuatro de los grandes fabricantes (Daimler Truck North America, International, Paccar y Volvo) se realiza en EE.UU., gran parte de la de camiones medios de Ford, General Motors (GM) y Stellantis, procede de México.

De enero a julio, Estados Unidos importó 32.410 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales, de los que casi un 80 %, o 25.860 millones de dólares, procedieron de México según datos del Departamento de Comercio de EE.UU.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25306253946968_2d1ae9ad58
Policía británica descarta terrorismo tras apuñalamientos en tren
G4wy_R3ag_AA_3_XX_4_c0c0a00012
Sheinbaum condena asesinato del alcalde de Uruapan
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T101838_947_5922bde4cb
Reino Unido planea retirar último título al expríncipe Andrés
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T111453_501_e1268f949d
No habrá trasvase entre El Cuchillo y la Marte R. Gómez: NL
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T110729_393_5f83f21a62
Piden reforzar supervisión sanitaria en barberías y spas
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T105934_305_58151d4830
Jennifer Lawrence se replantea opinar sobre política
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×