Entran en vigor tres reformas electorales de Sheinbaum

Las reformas constitucionales y legales aprobadas por el Congreso de la Unión durante el reciente periodo extraordinario entraron en vigor este miércoles, luego de su publicación en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, explicó que se trata de tres modificaciones impulsadas por el oficialismo: una relacionada con la elección del Poder Judicial, otra para revisar la integridad de candidaturas y una más que establece la intervención extranjera como causal de nulidad electoral.

"Estas reformas entran en vigor a partir de hoy", señaló.

Elección judicial se aplaza a 2028

Uno de los cambios más relevantes es el aplazamiento de la elección judicial prevista originalmente para 2027, la cual ahora se realizará el 4 de junio de 2028.

Alcalde explicó que la modificación busca evitar que el proceso coincida con una de las elecciones federales más grandes en la historia del país y facilitar que la ciudadanía conozca a los aspirantes.

"Se mueve la fecha, ya no se realizaría en 2027, pasa a realizarse en 2028 para que no se combine con la elección que de por sí será una de las elecciones más grandes de la historia", afirmó.

La reforma también contempla una reducción en el número de candidaturas, una simplificación de las boletas electorales y la homologación de criterios de evaluación entre los comités de selección de los tres poderes de la Unión.

Además, se incorpora un examen de conocimientos para quienes aspiren a cargos judiciales y se establece que las elecciones judiciales y ordinarias se desarrollen en las mismas casillas.

Otro de los cambios consiste en que los votos serán contabilizados directamente en las casillas donde fueron emitidos.

INE podrá revisar antecedentes de candidatos

La segunda reforma crea un mecanismo para que el Instituto Nacional Electoral (INE) facilite la revisión de candidaturas con posibles vínculos con actividades delictivas.

De acuerdo con la explicación presentada, el organismo electoral podrá integrar una comisión conformada por tres consejeros que recibirá, de manera voluntaria, listas de aspirantes enviadas por los partidos políticos.

Posteriormente, la información será compartida con autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero para determinar si existe algún "riesgo razonable".

"El INE sólo será el vínculo institucional para facilitar el intercambio de información de manera ágil entre las instituciones que tienen información de inteligencia y seguridad y los partidos políticos", sostuvo.

La funcionaria subrayó que el instituto no investigará ni emitirá juicios sobre las candidaturas, ni tendrá facultades para cancelar registros.

En caso de detectarse algún riesgo, la comisión notificará a los partidos políticos para que decidan, bajo su responsabilidad, si mantienen o no la postulación.

Intervención extranjera podrá anular elecciones

La tercera reforma incorpora a la Constitución la posibilidad de declarar nulas elecciones federales o locales cuando se acredite una intervención extranjera que haya influido en los resultados.

Aunque la prohibición de injerencia extranjera ya estaba contemplada en el artículo 40 constitucional, la novedad consiste en establecer una consecuencia jurídica directa.

"Esa intervención puede derivar en una nulidad de la elección", explicó.

La determinación corresponderá a las autoridades electorales y a los tribunales especializados.

Además, precisó que la reforma únicamente establece el principio general y que ahora corresponderá al Congreso desarrollar las leyes secundarias para definir criterios, estándares de prueba y procedimientos.

"Ahora tocará la discusión sobre las leyes secundarias que permitan desarrollar los criterios, los estándares de prueba y las reglas de aplicación", indicó.

Las tres iniciativas fueron aprobadas por mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado, además de obtener el respaldo de 25 congresos estatales, requisito indispensable para las modificaciones constitucionales.

Según detalló Alcalde, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde votaron a favor de los cambios, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra.

Con la publicación en el DOF, las nuevas disposiciones ya forman parte del marco legal vigente y comenzarán a aplicarse en los próximos procesos electorales y judiciales del país.

Comentarios