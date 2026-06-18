La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción de 46% en homicidios dolosos y la disminución del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos

Inicio / Nacional / Estado mexicano existe, Trump no está bien informado: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el Estado de derecho existe y hay cabezas de instituciones que se encargan de la seguridad en el país, por lo que rechazó las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que México ha perdido el control de su territorio al ser dominado por los cárteles.

“El Estado mexicano existe. Hay Estado mexicano y hay cabezas de instituciones del Estado”, enfatizó.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que esas afirmaciones no corresponden a la realidad y defendió el trabajo de las instituciones mexicanas.

“Pues que no está bien informado él. Se lo he dicho personalmente”, respondió.

Recalcó que México cuenta con instituciones sólidas y con servidores públicos que diariamente enfrentan a los grupos criminales. Como ejemplo, mencionó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un atentado atribuido al crimen organizado, así como al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

“Aquí hay defensa de la soberanía, del territorio y mucho trabajo todos los días por el bien del pueblo, de su seguridad y de la construcción de la paz”, sostuvo.

Te puede interesar: Trump va contra México; afirma que lo controlan los cárteles

Sheinbaum Pardo afirmó que evitó confrontarse directamente con Trump sobre este tema, por lo que sostuvo que la mejor respuesta son los resultados que su gobierno ha presentado en los últimos meses.

Aseguró que existe coordinación con Washington mediante mecanismos de cooperación y entendimiento entre instituciones de ambos países.

Pese a los señalamientos de Trump, reiteró que México mantendrá una relación institucional con Estados Unidos.

“Nosotros no vamos a entrar en un debate personal con el presidente Trump. Defendemos nuestras posiciones y buscamos siempre la mejor relación posible con nuestros principios”, señaló.

Añadió que el mandatario republicano suele dirigir parte de sus mensajes al público de su país y que México seguirá privilegiando el diálogo.

Presume reducción de homicidios y fentanilo; pide frenar el tráfico de armas a México

La presidenta de México destacó la estrategia de seguridad federal y recordó que los homicidios dolosos han disminuido 46% respecto a septiembre de 2024.

“Aquí están los resultados, porque hay resultados. Disminución de 46 por ciento de homicidios dolosos”, afirmó.

Resaltó la reducción superior al 70% en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos por la frontera terrestre.

“Le enseñé una hoja. Le dije: mira, disminución del 70 por ciento de la entrada de fentanilo a Estados Unidos por tierra”, relató.

La titular del Poder Ejecutivo federal consideró positivo que Estados Unidos fortalezca las acciones contra el narcotráfico en su territorio, pero pidió que también se atienda el flujo de armas hacia México.

“Sería muy bueno que lo hicieran en su territorio, porque es muy importante que paren la entrada de armas”, dijo.

Recordó que recientemente fueron aseguradas armas procedentes de Estados Unidos en territorio mexicano.

“Ellos allá, nosotros acá y coordinándonos”, resumió.

Confianza en el gabinete de seguridad

Por otra parte, afirmó que las autoridades estadounidenses reconocen el trabajo realizado por las instituciones mexicanas.

“Sí, mucha confianza”, enfatizó al ser cuestionada sobre la relación entre ambos gobiernos en materia de seguridad.

Destacó que tanto García Harfuch como las Fuerzas Armadas mantienen comunicación constante con agencias estadounidenses y que esa coordinación ha permitido avanzar en objetivos comunes.