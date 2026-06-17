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Internacional

Trump va contra México; afirma que lo controlan los cárteles

Esta situación provocó que el mandatario republicano impusiera aranceles del 25% a productos provenientes del territorio mexicano

  • 17
  • Junio
    2026

En el cierre de la cumbre G7, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el gobierno de México por "perder el control del país".

El mandatario republicano reiteró que en Washington ha tomado las acciones correspondientes para disminuir los índices de crímenes en su país, al contrario que México, que es un país controlado por los "cárteles de la droga".

“México ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México, es triste. La Presidenta es una muy buena mujer, pero es una mujer muy asustada”

Aseguró que los números sobre las cifras de narcóticos disminuyeron más del 61% por vía terrestre y 97% en las que llegan a través del agua.

"Hemos hecho un gran trabajo. Ahora vamos a centrarnos en la tierra. Las drogas pasan por México” y aseguró que las cifras de narcóticos que entran al país a través de la frontera sur “han disminuido 61 por ciento y en 97.2 por ciento las que llegan a través del agua, el mar”.

En su mensaje, Trump reiteró que la presidenta Claudia Sheinbaum es una buena mujer, "pero una mujer muy asustada".

Anteriormente, esta situación provocó que el presidente Donald Trump impusiera aranceles del 25% a productos provenientes de México, debido a que el país no estaba haciendo lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo.

También Trump criticó en varias ocasiones la estrategia mexicana contra los cárteles. En noviembre del 2025, mencionó que no se encontraba "contento" por este problema, por lo que aseguró que no descarta la posibilidad de realizar un ataque contra los cárteles que operan en ambos lados de la frontera.

“¿Lanzaría yo ataques en México para detener el narcotráfico? ¡Por mí, está bien! Lo que sea necesario. No he dicho que lo vaya a hacer... pero estaría orgulloso. Salvaríamos millones de vidas", dijo.

A lo que la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que el gobierno mexicano mantiene una estrategia activa y con resultados visibles en materia de seguridad y combate al tráfico de drogas, un hecho que se ha reiterado en varias ocasiones a su homólogo estadounidense.


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