EUA presume entrega de 313 criminales a México: Ronald Johnson

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que su país ha transferido a 313 personas requeridas por la justicia mexicana desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, en enero de 2025.

El diplomático dio a conocer la cifra a través de sus redes sociales al informar sobre la captura y entrega a las autoridades mexicanas de un ciudadano buscado por presuntos delitos de prostitución de menores y agresión sexual.

La detención fue realizada por agentes de la Patrulla Fronteriza en la zona del Valle del Río Grande, quienes posteriormente entregaron al sospechoso a las autoridades mexicanas.

U.S. Border Patrol agents in the Rio Grande Valley (@USBPChief & @USBPChiefRGV) captured and sent back a Mexican national wanted in Mexico for the prostitution of a minor and sexual assault. Under President Trump’s Administration, the United States has transferred 313 wanted… pic.twitter.com/QKNGpeFVuq — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 16, 2026

Destacan cooperación bilateral

Johnson afirmó que el caso refleja la colaboración que mantienen los gobiernos de Estados Unidos y México en materia de seguridad y procuración de justicia.

Según explicó, las 313 personas transferidas durante el actual periodo presidencial estadounidense eran requeridas por autoridades mexicanas para enfrentar procesos judiciales por diversos delitos.

“Juntos llevamos a los criminales ante la justicia y hacemos que nuestras naciones estén más seguras”, señaló el embajador al referirse a la coordinación entre el presidente Donald Trump y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.

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