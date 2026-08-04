México enfrentará a EUA en Arizona rumbo al Mundial 2030

La Selección Mexicana confirmó un partido de preparación ante Estados Unidos para el próximo 3 de octubre en Glendale, Arizona, como parte de la Fecha FIFA

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La Selección Mexicana confirmó un nuevo partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2030. El equipo dirigido por Rafa Márquez se medirá ante Estados Unidos el próximo 3 de octubre en Glendale, Arizona, en una nueva edición del llamado Clásico de la Concacaf.

El encuentro formará parte de la actividad de la próxima Fecha FIFA y será uno de los primeros compromisos del nuevo proceso encabezado por Márquez, quien comenzará oficialmente su etapa al frente del combinado nacional durante los amistosos programados para septiembre y octubre.

Incondicionales, el #CaminoAl2030 tiene otra prueba para la Fecha FIFA de septiembre/octubre 🫡



Un nuevo capítulo: 🇺🇸🆚🇲🇽



¡Vamos!



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Cuatro partidos en la próxima Fecha FIFA

Con la confirmación del duelo ante Estados Unidos, México ya tiene definidos cuatro encuentros de preparación para la próxima ventana internacional.

Previamente, la Selección Nacional había anunciado amistosos frente a Colombia, Perú y Chile, rivales que permitirán al cuerpo técnico observar diferentes estilos de juego y ampliar el análisis de jugadores de cara al siguiente ciclo mundialista.

El partido contra el conjunto estadounidense cerrará una intensa agenda de compromisos para el Tricolor durante septiembre y octubre.

Noviembre aún tiene rival pendiente

La actividad de la Selección Mexicana no terminará ahí. La Federación también adelantó que en noviembre el equipo disputará otro encuentro en territorio nacional como parte de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.

Por ahora, el rival para ese compromiso aún no ha sido definido, aunque se espera que sea anunciado en las próximas semanas.