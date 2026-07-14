Exdirector de Pemex enfrentará proceso en libertad

Una jueza revocó la prisión preventiva justificada que le había sido impuesta al considerar que cambiaron las circunstancias del caso

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Víctor "N", exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), continuará en libertad el proceso penal que enfrenta por presunta violencia familiar, luego de que una jueza especializada revocara la medida cautelar de prisión preventiva justificada que pesaba en su contra.

La resolución fue emitida por la jueza de Control Consuelo Adriana Correa, quien determinó que existían nuevos elementos que modificaban las condiciones bajo las cuales se había ordenado previamente el encarcelamiento del exfuncionario.

Acreditó domicilio fijo en la Ciudad de México

Durante la audiencia, la defensa de Víctor "N", presentó documentación para demostrar que cuenta con un domicilio permanente en la Ciudad de México.

La jueza explicó que uno de los factores que motivaron originalmente la imposición de la prisión preventiva fue la falta de acreditación de una residencia fija, sin embargo esa situación quedó subsanada mediante la entrega de una escritura pública presentada por los abogados del exdirector de Pemex.

Al considerar acreditado este requisito, la autoridad judicial evaluó nuevamente la necesidad de mantener la medida cautelar más severa.

También fue valorado el perdón de su esposa

Otro de los elementos tomados en cuenta fue el escrito presentado por María Felicia Jiménez Lavie, esposa de Víctor "N".

En el documento, la ingeniera de origen cubano manifestó su decisión de otorgar el perdón al exfuncionario y expresó su intención de buscar una salida alterna dentro del procedimiento penal.

La jueza consideró este nuevo escenario dentro del análisis realizado para determinar si persistían las condiciones que justificaban la prisión preventiva.

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Tras revisar los nuevos elementos aportados por la defensa, Consuelo Adriana Correa resolvió dejar sin efectos la prisión preventiva justificada y modificar las medidas cautelares impuestas al exdirector de Pemex.

Como parte de la resolución, la juzgadora otorgó un plazo de dos horas, contadas a partir de las 10:45 horas de este martes, para que las autoridades del Centro de Reinserción Social Morelos realizaran los trámites correspondientes y concretaran la liberación de Víctor "N".

Aunque obtuvo su libertad, Víctor "N", seguirá sujeto al proceso judicial por violencia familiar.