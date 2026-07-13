Esposa otorga perdón a exdirector de Pemex; proceso continuará

María Felicia Jiménez otorgó el perdón a Víctor Rodríguez Padilla, a quien denunció por violencia familiar y violencia vicaria

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María Felicia Jiménez otorgó el perdón a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien denunció por violencia familiar y violencia vicaria luego de que se hiciera público un video en el que presuntamente la agrede físicamente frente al hijo de ambos.

De acuerdo con un escrito fechado el 10 de julio, la denunciante expresó su deseo de no continuar con el proceso legal y argumentó que tomó la decisión buscando preservar la estabilidad y el bienestar de su familia.

Sin embargo, la determinación de la víctima no será suficiente para cerrar el caso.

La jueza mantiene abierto el proceso

Durante la audiencia correspondiente, la jueza del caso señaló que tanto la violencia familiar como la violencia vicaria son delitos que se persiguen de oficio, por lo que la investigación y el procedimiento judicial continuarán independientemente del perdón otorgado por la denunciante.

Con ello, Rodríguez Padilla deberá seguir enfrentando el proceso legal mientras las autoridades determinan su situación jurídica.

La defensa cuestiona las pruebas

Por su parte, la defensa del exdirector de Pemex sostuvo que existen irregularidades en algunas de las pruebas presentadas por la parte acusadora.

Entre los argumentos expuestos se encuentran cuestionamientos sobre la forma en que fue obtenido el video de la agresión difundido públicamente, así como observaciones respecto a un dictamen psicológico incorporado al expediente.

Estos elementos serán evaluados por las autoridades judiciales como parte del desarrollo del proceso.

Días antes de otorgar el perdón, María Felicia Jiménez había hecho públicas sus preocupaciones sobre posibles represalias derivadas de la influencia política y profesional de Rodríguez Padilla.

En ese contexto, aseguró sentir temor por las consecuencias que pudiera enfrentar tras denunciar los hechos.

“Tengo temor a las represalias de manera indirecta”, declaró en aquel momento.

Sheinbaum pidió aplicar la ley

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó públicamente que el asunto debía atenderse conforme a la ley y aseguró que la denunciante contaría con respaldo institucional a través de la Secretaría de las Mujeres.

La mandataria federal sostuvo que debía aplicarse “todo el peso de la ley” en caso de acreditarse responsabilidades.

Mientras tanto, el proceso judicial contra el exdirector de Pemex seguirá su curso, pese a que la denunciante decidió otorgarle el perdón.