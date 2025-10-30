Explica Presidencia exenciones fiscales a empresas del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó este jueves que las exenciones de impuestos a empresas vinculadas con la FIFA no fueron promovidas por su gobierno, sino que derivan de contratos firmados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el marco de los acuerdos para la organización del Mundial 2026.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que su administración no puede modificar de forma directa esos compromisos internacionales, pero adelantó que buscará mecanismos de regulación para garantizar condiciones equitativas entre las empresas beneficiadas y las que operan regularmente en el país.

“Estos contratos fueron firmados antes de este gobierno y forman parte de los acuerdos internacionales asumidos por México para ser sede del Mundial, sin embargo estamos revisando cómo se puede regular esta situación para asegurar que haya equidad fiscal”, indicó la mandataria.

Adelantó que el secretario de Hacienda podría participar en la conferencia del lunes, o en una posterior, para explicar los aspectos financieros y legales del convenio con la FIFA, así como las extensiones que su gobierno ha gestionado desde el inicio de su administración.

Sheinbaum hará conferencia matutina especial por el Mundial 2026

Por otra parte, la mandataria anunció que el próximo lunes se realizará una edición especial de su conferencia matutina en el parque de Los Pinos, donde se presentarán las actividades que México llevará a cabo como sede del Mundial de Futbol 2026, junto con Estados Unidos y Canadá.

“Vamos a presentar el Mundial, ahora sí. De hecho, lo vamos a hacer fuera de aquí, en Los Pinos. Va a estar muy bonito”, adelantó.

Además, invitó a los medios de comunicación a asistir a esta edición especial de su conferencia, que se realizará a las 8:00 horas en Los Pinos, en un evento abierto al público donde se presentarán actividades culturales y deportivas relacionadas con el Mundial.

Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 con exenciones vigentes

El contexto de las declaraciones de Sheinbaum se da luego de que el Senado de la República aprobara por mayoría la Ley de Ingresos de la Federación 2026, la cual prevé ingresos totales por 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, de los cuales más de 5 billones 838 mil 541 provendrán de impuestos.

Durante la discusión, senadores del Partido Verde, PAN y Movimiento Ciudadano presentaron reservas a varios artículos, entre ellos los relacionados con los beneficios fiscales a empresas de la FIFA, pero fueron rechazadas al aprobarse el proyecto en lo particular.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá la facultad de emitir reglas generales para determinar los beneficiarios de dichas exenciones, verificar su cumplimiento fiscal y recibir de la FIFA la lista actualizada de personas físicas y morales incluidas en el régimen especial.

