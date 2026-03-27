Explica Presidencia cierre de estacionamiento en Estadio Azteca

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el renovado Estadio Azteca no contará con estacionamiento disponible para los aficionados, como parte de una estrategia para evitar congestionamientos durante eventos masivos rumbo al Mundial 2026.

“No hay suficiente estacionamiento… se están tomando una serie de medidas para que no todos lleguen en auto al estadio”, explicó.

La mandataria detalló que se implementará un sistema de transporte alterno para trasladar a los asistentes desde puntos específicos hacia el inmueble y de regreso al finalizar los partidos.

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Transporte especial para aficionados

El plan contempla que quienes tengan boleto puedan dejar su vehículo en estacionamientos remotos y trasladarse mediante autobuses habilitados por las autoridades capitalinas.

“Los que tienen boleto puedan dejar sus vehículos en otros lugares donde va a haber autobuses para llevar al estadio y de regreso”, señaló.

Este esquema, dijo, ya ha sido probado en la capital durante eventos de gran magnitud.

“Se utiliza para la Fórmula 1… ha sido probado ya en la ciudad”, añadió.

Obras buscan beneficiar a colonias aledañas

Más allá del estadio, el proyecto incluye una intervención urbana en las colonias cercanas, con mejoras en seguridad, iluminación y servicios básicos.

Sheinbaum destacó que su administración destinó recursos al gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, para ejecutar estas obras.

“Se está haciendo un trabajo muy importante de remodelación alrededor del estadio… senderos seguros, mejor vialidad, más iluminación y acceso a agua potable”, afirmó.

Entre las acciones realizadas también se encuentra la rehabilitación de un puente que conecta con Calzada de Tlalpan, zona que anteriormente presentaba problemas de inseguridad.

“Se reubicaron a los vendedores… se puso iluminación y está quedando muy bien ese puente”, explicó.

Asimismo, se intervino un área de transporte (CETRAM) para mejorar la movilidad de autobuses en la zona.

De cara a la reapertura del estadio, la titular del Poder Ejecutivo Federal pidió a los aficionados seguir las indicaciones oficiales para evitar saturación vehicular.

“Les pedimos que estén atentos… para que no haya mucho tráfico al llegar y al salir”, dijo.

También aprovechó para enviar un mensaje a la Selección Mexicana previo a su encuentro ante Portugal.

“Tiene que ganar la selección… siempre buena vibra”, expresó entre risas, al mencionar que no estará presente Cristiano Ronaldo.

Rumbo al Mundial 2026

Aunque reconoció que aún no ha visitado personalmente el estadio tras su remodelación, Sheinbaum confió en que estará listo a tiempo para la Copa del Mundo.

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