Explota bomba en Centro de Seguridad Ciudadana de Sinaloa

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron cómo una bomba casera detonó en el estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana del Municipio de Mazatlán, en Sinaloa.

La explosión registrada en las inmediaciones de la colonia Huertos Familiares, provocó daños materiales en cuatro vehículos oficiales.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmó que la agresión ocurrió mientras el personal realizaba labores rutinarias.

Elementos federales, estatales y de Protección Civil acudieron de inmediato hasta el sitio para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Se descartó que se tratara de un dron, por lo que se consideró que se provocó por un artefacto casero.

