El incendio obligó a suspender la circulación en ambos sentidos de la carretera México-Veracruz, mientras autoridades mantienen un operativo de emergencia

Inicio / Nacional / Explota pipa de combustible en Tlaxcala y cierran carretera

La tarde de este miércoles se registró la explosión de una pipa de combustible en Tlaxcala, incidente que provocó el cierre total de la carretera federal México-Veracruz a la altura del municipio de Hueyotlipan.

De acuerdo con reportes de medios locales, el accidente ocurrió en la entrada a la comunidad de López Mateos, donde el fuego originó una enorme columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

Como medida preventiva, las autoridades suspendieron la circulación en ambos sentidos de la vialidad para facilitar el acceso de los cuerpos de emergencia y evitar riesgos adicionales durante las labores de atención.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron la explosión ni han confirmado si existen personas lesionadas o fallecidas.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que ordenó la instalación de una mesa de seguridad permanente para dar seguimiento al incidente y coordinar las acciones de atención a la emergencia.

Asimismo, la gobernadora exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, mientras continúan las labores de evaluación de daños y atención del siniestro.